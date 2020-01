Zbog virusa Šibenikom hodali uz natpis: 'Mi nismo iz Kine!'

Pomislio bi čovjek da se radi o šali, no kako je ipak riječ o naciji s drugog kraja svijeta, a koje mnogi domaći uopće ne razlikuju, dosjetili su se hodati gradom s ovim natpisom. Sve se naime dogodilo zbog masovne histerije nastale uslijed straha od širenja koronavirusa iz Kine, piše Morski.hr.

U ovom slučaju turisti iz Tajvana natpisom su to dodatno i naglasili, a sve kako dobri domaćini ne bi pomislili da su kliconoše. Muškarac koji je nosio natpis rekao je da je to napravio jer su djeca u Zadru bježala od njega pa se htio osigurati. No ljudi su se smijali i fotografirali ga. Ipak neki su i bježali, a jedna žena kraj sv. Barbare toliko se preplašila da je stavila i kaput preko usta i nosa i prošla kraj njih.

Uglavnom, kako su svi se smijali, na kraju vođenje nije bilo ni bitno. Tajvance je ipak uz sve to zanimalo hoće li po Hrvatskoj sresti grupe iz Kine jer se i oni boje, prenosi Morski.hr priču turističke vodičkinje Ane Ninić koja je Tajvance i fotografirala.