Zbog visokih cijena nude se i usluge prijevoza do Brežica: 'Ako bude zainteresiranih...'

U Facebook grupi Zakaj volim Špansko zbog visokih cijena hrane u hrvatskim trgovinama danima vode rasprave. Posebno komentiraju koliko ti isti proizvodi koštaju u susjednim državama. Često se spominju Brežice, slovensko mjesto od kojeg su Zagrepčani udaljeni ni sat vremena vožnje.

Tako su počeli stavljati i oglase kojima nude prijevoz do Brežica.

- Poštovani susjedi, nudim uslugu prijevoza ponedjeljak i utorak do spara, Lidla, Hofera, Eurospina u Brežicama(SLO). 15€ po osobi. U cijenu uključen prikup osoba s početnog stajališta, čekanje do završetka kupnje i prijevoz do vaše lokacije gdje stanujete. Mogućnost prijevoza 3-4 osobe. Vrijeme polaska u ponedjeljak 10:00h ujutro, utorak 10:00h ujutro. Ukoliko bude više zainteresiranih možemo dogovoriti i dodatne termine - stoji u oglasu koji je objavljen na grupi.