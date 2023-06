Zbogom šopingu svake nedjelje

Već ovoga vikenda na snagu stupa novi Zakon o trgovini, kojim je ograničen rad trgovina nedjeljom. Mišljenja o ovoj temi su podijeljena, no bez obzira na to trgovci se moraju prilagoditi novom režimu rada i odabrati 16 nedjelja koje će do kraja godine biti radne. Iduće godine jednak broj radnih nedjelja morat će rasporediti tijekom cijele godine.