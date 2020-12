Blagdansko vrijeme svima koji ne mogu biti sa svojim bližnjima u ovoj čudnoj godini, koja nas je zadesila l, samo po sebi dovoljno je teško. Ali ako nemamo problema sa zdravljem i naši svi su zdravi, barem možemo reći "dobro je, zdravi smo, bit će bolje." Izgurat ćemo i to, kao što smo izgurali sve do sad. Ima i gorih stvari. Vidjeti dječicu ćelavih glavica i sa spojenim cjevčicama kako vire kroz bolnički prozor jednostavno vas slomi. Umjesto bezbrižne igre, smijeha, otvaranja poklona, uživanja u slatkišima do besvijesti, oni imaju samo jednu želju - biti zdravi. Da mogu van sa svojim prijateljima, roditeljima, braćom, sestrama, tetama, bakama i djedovima, da ih mogu grliti i ljubiti, spavati u svojim domovima i ne razmišljati u svojim malim godinama o životnim teškoćama.

Kako bi ih barem malo razveselili i vratili u normalno djetinjstvo, mladi iz raznih zagrebačkih crkvenih zborova došli su im pred bolnicu. Kako zbog epidemije ne mogu unutra, oboružani gitarama, božićnim dekoracijama i dobrom voljom, zapjevali su im na Badnjak ispred KBC-a Zagreb božićne pjesmice. I veliki i mali su pohitali iz svojih soba na prozore i pratili koncert, pljeskali i smijali se. Ovi dobri, mladi ljudi odvojili su za Badnjak svoje vrijeme kako bi bolesnima barem malo vratili božićni duh.

- Zvali su nas iz bolnice i mi smo se okupili u roku od sat vremena. Ja od svih ovih ljudi s kojima sam tu došla poznajem samo njih troje. Bili smo tu i za Sv. Nikolu. Božić je, moramo biti jedni uz druge i pomagati si. Nama je drago da smo ovoj dječici i odraslima, koji nemaju dodira s vanjskim svijetom, barem pjesmom uljepšali ovaj dan - rekla nam je Ivana Lulić, jedna od djevojaka koja je nesebično odvojila svoje vrijeme i došla pred bolnicu.

Predivna gesta. No, skromna Ivana to ne vidi tako.

- Ovo je najmanje što možemo učiniti. Ako možemo nekoga uveseliti, to je sve - kaže.

Glavna sestra bolnice, Ana Ljubas, zahvaljuje im od srca što su darovali bolesnima svoje vrijeme i srce.

- Ovi ljudi koji su iza ovih bolničkih zidova danas na badnju noć i sutra na Božić neće biti sa svojim obiteljima. Htjeli smo i djelatnicima i pacijentima dati barem malo radosti - kaže nam sestra Ana, koja u KBC-u Zagreb radi 33 godine.

Otkako je krenuo Covid, od ožujka do danas, nije radila samo pet subota i četiri nedjelje.

- Stalno sam tu i to s radošću. Kad vidite da ljudima znači malo vaše tople i lijepe riječi, to me usrećuje. Mi smo još u ožujku osigurali mobitele za one pacijente koji ih nemaju, a osoblje se izuzetno trudi uveseliti ih. Ponosna sam na njih, doista daju sve od sebe kako bi olakšali situaciju bolesnicima. Bolesnoj dječici je ionako teško, a posebno u ovo blagdansko vrijeme, pa im nastojimo na svaki mogući način, pa eto i božićnom odjećom na sebi, unijeti bar malo vedrine i odagnati osjećaj da su u bolnici - kaže.