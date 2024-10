ZBRISALI Šest ruskih dezertera dobilo je vizu za Francusku!

Rusi koji su dobili vize za boravak u Francuskoj su prvo prebjegli u Kazahstan od kuda su u različitim letovima stigli u Pariz. Aktivisti i udruge koje pomažu vojnicima u dezertiranju tvrde da su desetine tisuća ruskih vojnika pobjegli od početka invazije

- Kad sam napokon sletio u Francusku po prvi put sam mogao duboko udahnuti. Osjećao sam spokoj i slobodu...najgore je bilo iza mene- rekao je bivši ruski vojnik Aleksandar za The Guardian.

Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Zapad je dugo imao nedoumice oko prihvaćanja odbjeglih Rusa zbog mogućnosti da su špijuni. Još uvijek ne postoji jedinstvena odluka o prihvaćanju ruskih dezertera na razini EU, iako su neke članice već razmatrale tu mogućnost.

Glasnogovornik udruge Go By The Forest, Ivan Chuviliaev tvrdi da je ovo prvi put da je neka EU zemlja prihvatila ruske dezertere bez putovnice i isprava. Inače, Go By The Forest je udruga koja pomaže dezertirati ruskim vojnicima. Većina ruskih vojnika koji bježe bez dokumenata završe u Kazahstanu i Armeniji bez mogućnosti odlaska na zapad. Moskva ulaže puno truda u vraćanje dezertera koji se skrivaju po zemljama bivšeg SSSR-a. Otmice i deportacije nazad u Rusiju stvorile su glasne reakcije antiratnih aktivista koji žele dezerterima osigurati utočišta na Zapadu.

- U Kazahstanu nikad nisi siguran, uvijek moraš držati glavu dolje- izjavio je Aleksandar koji živi bez SIM kartice i bankovnog računa kako bi izbjegao ruske tajne službe.

Antiratni aktivisti poput Chuviliaeva vjeruju da je francusko prihvaćanje dezertera presedan koji bi mogao ohrabriti druge zemlje da urade isto.

-Francusko prihvaćanje je posljedica suradnje između francuskih vlasti i organizacija za ljudska prava- izjavio je Chuviliaev, čija je organizacija pomogla preko 2000 ruskih vojnika da pobjegnu iz Rusije i Ukrajine. Među dezerterima se nalaze borci s prvih linija, zapovjednici i mobilizirani mladići koji su uspjeli izbjeći rat.

- Za vojnika koji razmišlja o bijegu je jako važno da zna da neće biti zatvoren i deportiran iz zemlje u koju je pobjegao- izjavio je Chuviliaev koji se nada da će ovih šest vojnika koji su stigli u Francusku biti motivacija i drugim Rusima da pobjegnu.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Putin je potpisao niz zakona koji pooštravaju kazne za dezertiranje. Može se dobiti i do 15 godina zatvora te oduzimanje imovine vojnika koji je pobjegao. Nezavisni medij Mediazone je izvijestio da su ruske vlasti pokrenule najmanje 7400 slučajeva protiv dezertera. U prosincu 2022. Kazahstan je deportirao ruskog obavještajca Mihaila Žilina u Rusiju gdje je osuđen na šest i pol godina zatvora.

Rusija djeluje i van granica bivšeg SSSR-a. Ove veljače je ruski pilot i dezerter Maksim Kuzminov ubijen ispred svoje kuće u Španjolskoj.