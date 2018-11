Zbrka na Floridi: Guvernera su našli, broje se glasovi za Senat

Demokratski kandidat za mjesto guvernera Floride Andrew Gillum objavio je u subotu kako priznaje poraz od republikanca Rona DeSantisa, nakon višestrukog prebrojavanja glasova poslije američkih parlamentarnih izbora održanih 6. studenoga.

"Želim čestitati Ronu DeSantisu koji će postati budući guverner velike države Floride", kazao je Gillum, gradonačelnik Tallahasseeja, glavnog grada Floride, koji se nadao postati prvi afroamerički guverner te države na jugoistoku SAD-a.

I want to congratulate @RonDeSantisFL on becoming the next Governor of the great state of Florida. My wife R. Jai and I could not be prouder of the way we ran this race. We could not be more thankful to my running mate, @ChrisKingFL and his wife Kristen.