Zdenka Padjan iz Gline više nema sigurnog krova nad glavom. Potres je učinio svoje, a zgrada u kojoj je živjela dobila je crvenu i narančastu naljepnicu.

Zdenka sada boravi u kontejneru, ali priča nam da svejedno treba plaćati pričuvu. Došao joj je, kaže, i račun za odvoz smeća.

- To nije u redu. Zgrada se treba rušiti, u nju smo se zaletjeli par puta uzeti stvari i neću odvajati od svoje mirovine za pričuvu i smeće - priča nam gospođa Zdenka. Zgrada o kojoj govori nalazi se na Trgu Franje Tuđmana, u blizini kipa prvog predsjednika na kojeg je Grad Glina svojevremeno spiskao oko pola milijuna kuna.

Zdenka se, priča nam, doselila tu još 1997. Članica je Udruge doseljenih Hrvata Grada Gline.

- Pozivali su nas da dođemo iz Zagreba, da se doselimo ovdje. Obećavali su nam svašta. Dali su nam neku kuću koju smo uredili, ali vratili su se stari vlasnici pa smo preselili iz nje. Zatim su nam dali drugu kuću, ali i tu su se vratili ljudi. Na kraju su nam 2001. ponudili stan u toj zgradi. Ulagala sam u njega sve što imam, živjela sam dosad kao podstanarka i prije dvije godine predala papire za darovnicu jer su nam je dugo obećavali. Odobrili su je nakon potresa. Godinama sam čekala na stan, a oni su mi sad odobrili darovanje hrpe žbuke - kazuje gospođa Padjan. I onda bi još, priča nam, nakon potresa trebala plaćati pričuvu i odvoz smeća.

- Kontejneri za smeće su pod lokotom, a račun su mi uručili u ruke kad sam išla obaviti nešto drugo. A kako je sad ovo “moj” stan, trebala bih plaćati i pričuvu od svoje mizerne mirovine. Neću. Nije pošteno da živim i patim se u kontejneru, a da plaćam za zgradu u koju ne bih smjela uopće ući - kaže Zdenka i pokazuje račun od Komunalca iz travnja ove godine.

Plaćanje pričuve

Javili smo se Krešimiru Mariću, vlasniku tvrtke Lojtrica i upravitelju zgrade na Trgu Franje Tuđmana. Upitali smo ga zašto se tu i dalje prikuplja pričuva.

- I dalje se prikuplja po uputama i zakonu, a od tog novca će se dijelom financirati obnova. Suvlasnici nisu oslobođeni pričuve bez obzira na potres. Mi smo tražili upute od Središnjeg državnog ureda i rekli su nam da se plaćanje ne obustavlja. Zovu me ljudi svaki dan i pokušavam im objasniti. Teško je, razumijem situaciju, ali ne plaćaju oni meni, nego na račun svoje zgrade. To je račun od sredstava zajedničke pričuve, nije to naknada upravitelju - kaže Marić i dodaje da on od pričuve dobije otprilike pet posto.

Što kaže Komunalac?

Javili smo se i Suzani Piškor, direktorici glinskog Komunalca. Zanimalo nas plaćaju li ljudi odvoz otpada ako ne žive u zgradi.

- To nije točno. Apsolutno nitko ne treba plaćati odvoz smeća, pod uvjetom da su se došli kod nas odjaviti i da imamo to saznanje. Svi korisnici naše usluge su dužni javiti nam se u Komunalac kako bismo izvršili privremenu odjavu usluge. Mi smo već ranije, u veljači i svibnju, poslali pismenu uputu predstavniku stanara da obavijesti sve suvlasnike da nam se jave i da im reguliramo status - kaže nam Piškor. Potvrdila je da je Zdenka imala račun u Komunalcu.

- Gospođa Padjan do 14. lipnja nije došla regulirati svoj status. Ne znam zašto se nije ranije javila. Imala je račun do vremena odjave, a od dana našeg saznanja ne mora ništa plaćati. Možda da potraži odgovor kod svog predstavnika stanara - poručila je direktorica Komunalca.