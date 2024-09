Zdravko je dobri duh Virovitice: Sakuplja boce 18 godina, putuje i poklanja. 'Ovo mi je terapija'

Meni je potpuno svejedno hoće li povratna naknada po boci biti jedan, ili deset eurocenti, ne sakupljam ja ambalažu zbog novca nego zato što volim biti vani. Radim to već 18 godina, i radit ću dok god me noge služe, komentar je Zdravka Delača (71) iz Virovitice na najavu podizanja povratne naknade na ambalažu sa sedam, na deset eurocenti od 1. siječnja iduće godine. Zdravko je, moguće, najdugovječniji, ali i najpredaniji sakupljač boca, ujedno dobri duh svoga grada - nema ovdje čovjeka koji ga ne poznaje, ne samo po sakupljanju ambalaže, već i po dobrim djelima. Gospodin Delač dio svoje zarade od boca daje u humanitarne svrhe, ali je i pionir ekologije u gradu - otkad postoji mogućnost sortiranja otpada, on vrijedno, dok sakuplja boce, sortira i drugi otpad koji su ljudi nepropisno bacili. Uredno vodi i statistiku.

