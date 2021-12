Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić u petak je u Rovinju novinarima izjavio kako postoji visoki konsenzus o tome da je ulazak, kao i sam put Hrvatske prema eurozoni, koristan za hrvatsko gospodarstvo i građane.

Upravo iz tog razloga, kaže Marić, Hrvatska treba sada učiniti sve što je potrebno da potencijalne i eventualne negativne rizike, poput inflacije, smanji i minimizira, a pozitivne efekte, kojih je puno više, naglasi i iskoristi te prelije na gospodarstvo, jedinice lokalne samouprave i građane.

"Mi smo nekoliko proteklih mjeseci suočeni s porastom cijena, ali one nemaju veze s našim ulaskom u eurozonu. Globalna je to priča, od poremećaja opskrbnim lancima preko rasta cijena energije, resursa i sirovina. Sve se to prelilo na rast cijena", izjavio je Marić po završetku konferencije na temu "Hrvatska kakvu trebamo - Hrvatska kao dio eurozone" koja je u organizaciji Večernjeg lista i Istarske županije održana u Rovinju.

Ustvrdivši kako je inflacija najveća opasnost na putu u eurozonu, Marić je naglasio da statistika pokazuje da je Hrvatska još uvijek na razini inflacije od oko četiri posto u proteklih nekoliko mjeseci te da je za cijelu ovu godinu negdje na oko 2,5 posto prosječne inflacije, što je svrstava "blago ispod prosjeka" Europske unije.

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić ocijenio je kako je Hrvatska zemlja koja će najviše profitirati od ulaska u eurozonu.

"Koristi od ulaska u europsku monetarnu uniju su smanjenje deviznog valutnog rizika, koji je u Hrvatskoj najveći od svih zemalja Europske unije koje još nisu uvele euro. Mi imamo vrlo visoku razinu eurizacije, većina duga svih sektora u Hrvatskoj, od kućanstava, do poduzeća i države vezana je uz eura. U kunama je to više od 520 milijardi kuna, to znači da je to 75 posto duga svih sektora koji je ili u euru ili indeksiran u euro", kazao je guverner Vujčić.

Dodao je da će ulaskom u eurozonu padati kamatne stope, rasti rejting države a Hrvatska će postati atraktivnija zemlja za turizam i za investicije.