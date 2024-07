Zdravko Pevec nije kriv: Sud ga oslobodio optužbi za prevaru i krivotvorenje žiga

Općinski sud u Zlataru odlučio je da Zdravko Pevec, nekadašnji moćni poduzetnik koji sad gradi posao od početka, nije kriv za prevaru i krivotvorenje žiga. Točnije, da nije krivotvorio svoj potpis kako bi tvrtki Pevec oteo zaštićeni žig.

- Jurica Lovrinčević je kopao jamu za mene, a sad je sam upao u nju! Nimalo čudno, jer to je rukopis čovjeka koji me je poslovno dokrajčio. Podigao je dvadesetak tužbi protiv mene, izvarao me, strpao u zatvor, a sad on i njegovi kompanjoni strepe od ruke pravde. Ona je spora, al’ dostižna. Gradimo novi Pevec iz pepela. Skromno, polako, dostojanstveno i sve to ljudi vide i očito cijene kad ponovo kupuju Pevecove proizvode - rekao je Pevec za Zagorje International.

Ova presuda je već druga koja ove godine ide u korist Pevecovih. Prva je donesena početkom godine na Općinskom sudu u Bjelovaru koji je presudio da “Volvo Göteborg” mora vratiti Zdravku Pevecu imovinu i platiti troškove sudskog postupka. Taj spor je krenuo još 2015. godine, Volvo ga je tužio za prevaru, a Pevec je tvrdio da su mu uzeli kompaniju vrijednu milijune eura i 4.000 zaposlenika. Presuda suda u Bjelovaru je pravomoćna, a prema njoj, tvrtka Volvo Pevecu mora vratiti ovršenu imovinu, djedovinu, pašnjake, vinograde, rodnu kuću, a moraju platiti i visoke sudske troškove. Ovaj spor je bio 'težak' dva milijuna eura.

Zdravko Pevec je odležao 11 mjeseci u zatvoru, jer je skupa sa suprugom Višnjom proglašen krivim za prisvajanje nepripadne koristi od 4 milijuna kuna na štetu tvrtke.