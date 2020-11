Zdravstvena kriza u Napulju izmakla kontroli: Procurio video mrtvaca u bolničkom zahodu

Zdravstveni službenici kažu da istražuju njegovu smrt, no ministar Di Maio je rekao da je to samo jedan od posljednjih šokantnih incidenata za koje je čuo proteklih dana iz regije Kampanije iz koje i sam potječe

<p>Zdravstvena kriza u trećem najvećem gradu u Italiji, Napulju, izmakla je kontroli, rekao je u četvrtak ministar vanjskih poslova <strong>Luigi Di Maio</strong>, nakon što je na društvenim mrežama objavljen video mrtvog muškarca na podu bolničkog WC-a.</p><p>Neimenovani muškarac navodno je bio zaražen koronavirusom te je čekao na testiranje u prekrcanoj, zapuštenoj sobi hitne pomoći, koja se također može vidjeti u amaterskom videu.</p><p>Zdravstveni službenici kažu da istražuju njegovu smrt, no Di Maio je rekao da je to samo jedan od posljednjih šokantnih incidenata za koje je čuo proteklih dana iz regije Kampanije iz koje i sam potječe.</p><p>- Situacija u Napulju i u mnogim dijelovima Kampanije je izvan kontrole. Središnja vlada mora intervenirati jer više nema vremena - rekao je Di Maio.</p><p>Službenici su rekli da Kampanija odražava širi slom zdravstvenog sustava na jugu zemlje, koji je prošao uglavnom neokrznuto u prvom valu covida-19 koji je zahvatio sjever zemlje. No drugi val snažno je pogodio i jug zemlje.</p><p>Broj zaraženih diljem zemlje prešao je milijun u srijedu, s time da se pola zaraženih pojavilo u posljednjih 19 dana. Broj umrlih iznosi 42.953, što je šesti najveći broj smrtnih slučajeva u svijetu.</p><p>Bolnice diljem zemlje bore se s visokom brojkom zaraženih od covida-19, no ispostavilo se da je siromašni jug puno lošije opremljen za nošenje sa zarazom, unatoč tome što je imao cijelo ljeto da ojača obranu.</p><p>Bolesni u Napulju dobili su kisik te su kroz prozor svoga automobila stavljeni na infuziju, dok su satima čekali da ih se testira na covid ili da ih se primi u bolnicu.</p><p>Dalje južno, na otoku Siciliji, gradonačelnik Palerma u ponedjeljak je upozorio da se njegova regija suočava s "neizbježnim masakrom", dok tamo raste broj zaraženih.</p><p>- Sjever je uvijek imao dobro opremljen zdravstveni sustav po cijelom svom teritorija. Situacija tamo možda nije optimalna, no u usporedbi sa sjeverom, jug je pustopoljina - rekao je <strong>Carlo Palermo</strong>, šef liječničkog sindikata ANAAO-ASSOMED.</p><h2>Loše upravljanje</h2><p>Posljednje vladine brojke iz 2018. godine pokazuju ovu razliku, s godišnjom potrošnjom u zdravstvu koja u sjevernoj regiji Liburniji iznosi 2054 eura po stanovniku, a u susjednoj Emiliji-Romagni 1973 eura. U Kampaniji ta brojka iznosi 1697 eura, što je najniže u Italiji, a 1706 u obližnjoj Kalabriji. </p><p>No to nije samo stvar novca. Loše upravljanje također je dovelo do loše situacije na jugu.</p><p>Problem je došao u fokus ovaj mjesec kad je javna televizija RAI intervjuirala povjerenika za zdravstvo u Kalabriji koji je zanijekao da je bio odgovoran za pripremu plana za upravljanje korona-krizom.</p><p>Kako bi pokazao da je u pravu, Saverio Cotticelli, umirovljeni general, izvadio je pismo sa smjernicama ministarstva zdravstva, no čitajući pismo tijekom razgovora uvidio je da je uistinu bio odgovoran za taj plan.</p><p>Dao je ostavku naredni dan.</p><p>Kalabrija ima 146 kreveta na jedinicama intenzivne skrbi koji su bili dostupni početkom godine. Ovaj broj se povećao na samo 154 do kraja listopada unatoč tome što je vlada u Rimu rekla regijama da udvostruče svoje kapacitete u jedinicama intenzivne skrbi preko ljeta.</p><p>Novinar televizije RAI je u razgovoru sa smijenjenim povjerenikom Cotticellijem rekao da po podacima samih bolnica u stvarnosti ta regija na raspolaganju ima samo 113 takvih kreveta. </p><p>Kad je nacionalna vlada podijelila zemlju u tri jedinice sukladno različitom zdravstvenom riziku, prvo je stavila Kalabriju u "crvenu zonu" zbog čega je regija završila u djelomičnoj karanteni.</p><p>No po algoritmu od 21 indikatora, Kampanija je na opće iznenađenje prebačena u najmanje riskantnu "žutu zonu".</p><p>To je potaknulo pitanja dostavlja li regija valjane podatke, a ministarstvo zdravstva iz Rima poslalo je inspektore da izvide situaciju.</p><p><strong>Maurizio Cappiello</strong>, liječnik hitne pomoći u napuljskoj bolnici Cardarelli i član sindikata ANAAO-ASSOMED, rekao je da se virus širi eksponencijalno.</p><p>- Prošli smo kritičnu razinu uzbune. Jedini način na koji se može staviti pod kontrolu situacija u Kampaniji je potpuno zatvaranje - rekao je.</p>