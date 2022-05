Zdravstvo treba dati struci i ukloniti politiku. Dok se to ne riješi, neće biti ozdravljenja

Znate ono kad zavučete ruku u džep jakne koju niste dugo nosili pa napipate zaboravljenih 50 ili 100 kuna? I naravno, drago vam je, nije iznos koji će vam drastično promijeniti život, ali čovjeka veseli. Ne analizirate baš previše kako vam se dogodilo da zaboravite tu novčanicu jer, bez obzira na to što većina nas dvaput prevrće svaku kunu prije potrošnje, eto, moguće je da na takav manji iznos jednostavno zaboravite. No kad se pojavi informacija da se ne zna gdje su lijekovi u jednoj bolnici vrijedni dva milijuna kuna, to je već situacija nad kojom se otvara nebrojeno mnogo upitnika.