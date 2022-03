Zekanović: 'Hrvati su razapeti između srpskog separatizma i bošnjačkog unitarizma'

Zastupnik Hrvoje Zekanović (NZ) zauzeo se u srijedu u Saboru da se „pod svaku cijenu“ postigne dogovor o izbornom zakonu u BiH, upozoravajući kako u suprotnom ostaje status quo koji ne odgovara Hrvatima.

„Pozivam hrvatsku diplomaciju da se što aktivnije uključi u ove procese i da se po svaku cijenu postigne dogovor oko izbornog zakona u BiH“, rekao je zastupnik u saborskom govoru na slobodnu temu.

U suprotnom, upozorio je, "ostaje status quo koji djelomično odgovara Srbima, definitvno Bošnjacima, ali sto posto ne odgovara Hrvatima“.

Zekanović naglašava kako bosanskohercegovački Hrvati nisu u zavidnoj situaciji, a ona se iz dana u dan i komplicira.

„Hrvati su razapeti između srpskog separatizma i bošnjačkog unitarizma“, kazao je te označio glavnog krivca za izostanak dogovora o izbornog zakona u Bosni i Hercegovini.

„Onaj tko to sabotira je Bakir Izetbegović; on je taj koji ne želi da dođe do dogovora, Hrvati su ti koji žele dogovor“, kazao je zastupnik Zekanović i poručio da se Republika Hrvatska mora, prije svega, preko EU aktivno uključiti.

Bernardić: Plenkovića je načeo Horvat, a dokrajčit će ga Paladina

Davor Bernardić (Socijaldemokrati) upozorio je na „zabrinjavajuće“ izjave novog ministra graditeljstva Ivana Paladine da će obnova trajati šest godina, da se razmatra okrupnjavanje javne nabave, da će ovaj tjedan inzistirati na raspisivanju novog natječaja za ravnatelja Fonda za obnovu Zagreba, iako je natječaj već raspisan i javili se kandidati koji ispunjavaju uvjete.

Postavlja se pitanje zašto će inzistirati na novom natječaju, kazao je Bernardić pa zaključio: „zato jer će vjerojatno izabrati nekog svoga s kim može dogovarati javnu nabavu“.

Plenkovića je načeo Horvat, a dokrajčit će ga Paladina, ustvrdio je.

Miro Bulj (Most) referirao se na neslužbenu informaciju da na dijelovima bespilotne vojne letjelice koja je pala na zagrebački Jarun, nije bilo tragova eksploziva, pa prozvao nadležne za ponašanje u toj situaciji. „Nije dobro top ganovski se ponašati u ovim situacijama, oblačiti jakne, stavljati naočale i i glumiti Toma Cruisea, ovo nije vrijeme glume nego vrijeme nacionalne ugroze, ugroze naše ekonomije“, naglasio je.

Dragana Jeckov (SDSS) poručila je kako njen Klub dijeli zabrinutost javnih prijevoznika zbog (ne)prilika u kojima se nalaze te drži da im treba pomoći. Javni prijevoznici traže mjere da se sačuva taj prijevoz, pristup gorivu bez ograničena, ažurnije potpisivanje ugovora o javnoj usluzi sa županijama, produžavanje mjera za očuvanje radnih mjesta, navela je zastupnica.

Nakon više mjeseci, svi zastupnici od srijede ponovno mogu zasjedati samo u Sabornici, naime, zbog epidemioloških mjera uvjetovanih koronavirusom, do sada su zasjedali iz pet dvorana, a u Sabornici ih je mogao biti 71 od 151.

