Zelenski: Ako padnemo, 20 mil. Ukrajinaca stiže vam u Europu...

Ukrajina ima potporu svih europskih čelnika, izjavio je u petak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, demantirajući izvješća da je s europske strane od njega traženo da spusti ton u razgovorima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

“Nikakvih prijekora nije bilo tijekom današnjih susreta. Od svojih europskih kolega čuo sam isključivo podršku na čemu sam im zahvalan”, izjavio je Zelenskij na konferenciji za novinare nakon što je sudjelovao na dijelu samita EU-a posvećenog Ukrajini i nakon nekoliko bilateralnih razgovora s čelnicima europskih zemalja.

Prema nekim medijskim izvješćima, iz Europe je traženo da ne podiže ton u odnosima s američkim predsjednikom Trumpom kako ga se ne bi dodatno razljutilo. Na pitanje o njegovim odnosima s Trumpom i komentarima američkog predsjednika da je s njim teže pregovarati nego s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom, Zelenskij je rekao da mora braniti opstojnost svoje zemlje. Istaknuo je da Trumpov dogovor s Rusijom o uvozu dizela nije u redu i da se nakon toga ulazi na sklizak teren da bi onda mogao uslijediti i dogovor o ruskom plinu, zatim ukidanje sankcija za bankarski sustav, za određene pojedince, kemijsku industriju i na kraju za zamrznutu rusku imovinu.

Upitan hoće li Ukrajina nastaviti napadati ruske rafinerije, dok Trump traži zaustavljanje napada, Zelenskij je rekao da obično ne govori o “detaljima naših operacija. Vidjet ćete" Zelenskij je rekao da Putin ne želi mir, da želi uništiti Ukrajinu. “On ne poštuje našu suverenost i teritorijalni integritet, njemu nije dovoljan Donbas”, rekao je.

“Ako mi padnemo, 20 milijuna Ukrajinaca doći će u Europu, zato tražimo da ostanemo snažni i obranimo svoju zemlju”, rekao je ukrajinski predsjednik.

Na novinarsko pitanje smatra li da služi kao žrtveni jarac za Trumpove unutarnjopolitičke probleme, s obzirom na to da republikancima za nekoliko tjedana, na izborima na sredini mandata, prijeti gubitak kontrole i nad Zastupničkim domom i nad Senatom, Zelenskij je napravio dugu stanku, nasmijao se i rekao: “To je moj odgovor”.

Zelenskij je rekao da američki satelitski sustav Starlink, koji Ukrajina koristi za obaranje ruskih projektila, nije isključen, ali da mu je znatno smanjena brzina zbog čega nisu mogli oboriti neke iranske dronove Shahed.