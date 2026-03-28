POTPISALI SPORAZUM

Zelenski dogovorio vojnu suradnju s Katarom i UAE-om

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: AMIRI DIWAN

Ukrajina jača savezništva na Bliskom istoku, potpisani sporazumi o razmjeni iskustava u protuzračnoj obrani

Ukrajina je u subotu dogovorila vojnu suradnju s Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Katarom tijekom posjeta predsjednika Volodimira Zelenskija dvijema zemljema u vrijeme rata u regiji. Katarsko ministarstvo obrane je priopćilo da su Doha i Kijev potpisali sporazum koji uključuje razmjenu iskustava u borbi protiv raketa i bespilotnih letjelica. Zelenskij je ranije u UAE-u o vojnoj suradnji razgovarao s predsjednikom šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom. "Naši timovi će dovršiti pojedinosti", napisao je na Telegramu.

Zelenski rekao da SAD uvjetuje jamstva predajom teritorija, Rubio tvrdi: To je laž i žalosno

Ukrajina, koja ima višegodišnje iskustvo u obaranju ruskih raketa i dronova, blizu je potpisivanja nekoliko sporazuma za obranu od iranskih napada, rekao je u petak ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha.

Zelenskij je u četvrtak najprije posjetio Saudijsku Arabiju i s tom državom također potpisao sporazum o obrambenoj suradnji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

