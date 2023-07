Zelenski ljut na NATO, tješili ga darovima u obliku oružja

Na putu u Vilnius dobili smo signale da se o određenim formulacijama raspravlja bez Ukrajine. I želio bih naglasiti da se u ovoj formulaciji radi o pozivu za članstvo u NATO-u, a ne o članstvu Ukrajine. Neviđeno je i apsurdno da nije određen vremenski okvir ni za pozivnicu ni za članstvo Ukrajine.

Napisao je to ljuti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na svom profilu na Twitteru uoči sastanaka s vođama NATO saveza u Litvi. Zasmetalo mu je to što taj savez i dalje nije spreman pozvati njegovu zemlju, uvjeren da će to samo motivirati Ruse za nastavak terora.

Misli kako Zapad ostavlja priliku za cjenkanje o članstvu Ukrajine u mogućim pregovorima s Rusijom, što smatra katastrofalnim.

Iz tog saveza potvrdili su jučer kako Ukrajinu jednom čeka pozivnica, no za to moraju biti ispunjeni svi uvjeti.

- Jasno smo rekli kako ćemo pozvati Ukrajinu da se pridruži NATO-u kad se saveznici u pogledu toga usuglase i kad se ispune uvjeti - rekao je na konferenciji za novinare glavni tajnik saveza Jens Stoltenberg.

Ipak, Zelenski je vrijeme iskoristio kako bi se pojedinačno susreo s državnicima najvećih članica. Oni su došli s obećanim "darovima", na čemu im je i javno zahvalio.

- Zahvalan sam Francuskoj za rakete SCALP i druga oružja koja su nužna za našu obranu. Razgovarali smo o sigurnosnim garancijama, našem zajedničkom cilju za obranu slobode - napisao je Zelenski nakon susreta s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. S predsjednikom Australije razgovarao je o nabavci dodatnih oklopnjaka, s nizozemskim o obuci pilota za borbeni zrakoplov F-16, koja počinje u kolovozu, a s britanskim premijerom Rishijem Sunakom o obnovi zemlje.

Naime, britanska vlada priopćila je da će osigurati paket potpore od 50 milijuna funti za popravak opreme i uspostavu vojnog rehabilitacijskog centra u Ukrajini. Osim toga, odlučili su im prebaciti svu zamrznutu rusku imovinu kako bi im poslužila za obnovu zemlje. Zbog toga su nedavno održali i konferenciju u Londonu.