Zelenski 'Nisam baš siguran je li Putin još živ i je li on ovaj tip koji se pojavljuje na televiziji'

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je tijekom govora u Davosu ujutro 19. siječnja da ne razumije kako Putin europskim čelnicima mogao obećati jednu stvar, a sljedeći dan pokrenuti invaziju na drugu zemlju.

- Danas mi nije baš jasno s kim i o čemu razgovarati. Nisam siguran da je predsjednik Rusije koji se ponekad pojavljuje na ekranu, da je to zapravo on. Nije mi jasno ni da je on živ, ni da on odlučuje, ni tko tu odlučuje. Kakav krug ljudi? Nemam takve informacije.

- Ne razumijem baš kako europskim čelnicima se može obećati jednu stvar, a sljedeći dan pokrenuti invaziju na drugu zemlju. Samo mi nije jasno s kim imamo posla. Kad kažemo "mirovni pregovori" - nije mi baš jasno s kim. Sada komuniciram s vama - vi točno znate tko sam ja, a ja točno znam tko ste vi. Postoje svjedoci našeg života. Čak i ako razgovaramo o različitim stvarima, možemo postići konsenzus jer razumijem tko je ispred mene i poštujem tu osobu. Čini mi se da Rusija prvo mora pronaći "nekoga", a zatim ponuditi "nešto" - izjavio je Zelenski.

