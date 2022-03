Zelenski o uvjetima Rusije: Da, spreman sam za kompromis...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski inzistirao je u ponedjeljak navečer na potrebi za sastankom "u bilo kojem obliku" sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom kako bi se "zaustavio rat" u Ukrajini.

- Vjerujem da je bez ovog sastanka nemoguće u potpunosti razumjeti na što su oni (Rusi) spremni kako bi zaustavili rat - rekao je Zelenskij u razgovoru za Suspilne, ukrajinski regionalni državni medij.

Zelenski, koji je rekao da "bez pregovora rat neće biti zaustavljen", već je više puta pozivao na sastanak s Putinom, ali je u ponedjeljak bio posebno uporan. Međutim upozorio je da Ukrajina ne može "prihvatiti nikakav ultimatum Rusije".

Dosad je održano nekoliko razgovora licem u lice i putem videoveze između ruskog i ukrajinskog izaslanstva od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače.

U intervjuu za Suspilne Zelenski je rekao da će svaki kompromis postignut u pregovorima s Rusijom biti stavljen na referendum u Ukrajini. Osvrnuo se i na pitanje članstva Ukrajine u NATO-u.

- Svi smo to već shvatili. Ne primaju nas (u NATO), jer se one (zemlje članice) boje Rusije. To je sve. A mi se moramo smiriti i reći: 'OK, (bit će potrebna) druga sigurnosna jamstva' - kazao je.

- Postoje zemlje NATO-a koje žele biti jamci sigurnosti (Ukrajine)... koje su spremne učiniti sve što bi Savez morao učiniti da smo mi članica. I mislim da je to normalan kompromis - dodao je Zelenskij.

Također je rekao kako vjeruje da je pitanje Krima, koji je Moskva anektirala 2014. i regije Donbasa na istoku Ukrajine, u kojoj su proruski separatisti proglasili dvije republike, "vrlo teška priča za sve".

- Da bismo pronašli izlaz, prvo moramo napraviti prvi korak prema sigurnosnim jamstvima i prekidu vatre - istaknuo je.

- Tijekom prvog sastanka s predsjednikom Rusije spreman sam pokrenuti ta pitanja, ona su relevantna, ona su važna za nas - zaključio je Zelenski.