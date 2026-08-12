Zelenski: Ove godine oslobodili smo 745 četvornih kilometara

Ukrajinske snage oslobodile su ove godine 745 kilometara četvornih teritorija pod ruskom okupacijom duž dijela jugoistočnog bojišta, izjavio je u srijedu predsjednik Volodimir Zelenski, pohvalivši operaciju za koju je rekao da se odvijala „točno prema planu“.

Ukrajinska vojska u proteklih mjeseci nastoji izvršiti dodatni pritisak na Moskvu, izvodeći protunapade na dijelovima bojišnice duge 1200 kilometara te gađajući logističku i energetsku infrastrukturu.

Zelenski je rekao da je 26 naselja u Dnjepropetrovskoj, Donjeckoj i Zaporiškoj oblasti vraćeno pod kontrolu Kijeva. Nalaze se duž otprilike 60 kilometara dugog poteza bojišnice gdje se spajaju granice tih triju oblasti.

„Ta naša ofenzivna operacija izvedena je precizno – točno prema planu“, objavio je na društvenoj mreži X, pripisujući zasluge ukrajinskim zračno-desantnim snagama i drugim postrojbama.

Prema karti bojišnice ukrajinske skupine DeepState, velik dio tog područja i dalje je u sivoj zoni koju u potpunosti ne kontrolira nijedna strana. Dio je označen kao područje koje je i dalje pod ruskom kontrolom.

Videozapis koji je u srijedu objavio ukrajinski glavni stožer prikazuje uglavnom snimke iz drona na kojima ukrajinski vojnici podižu ukrajinsku zastavu u oslobođenim naseljima. Reuters nije mogao neovisno potvrditi vjerodostojnost snimke.

Napredovanje ruskih snaga na bojišnici usporilo se ove godine na većem dijelu bojišta, kažu analitičari, iako se njihove snage i dalje približavaju ključnim gradovima u istočnoj ukrajinskoj Donjeckoj oblasti.

Moskva je zatražila od Kijeva da se odrekne preostalog dijela industrijski razvijene Donjecke oblasti, što Kijev ne želi učiniti.