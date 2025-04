Zelenski prozvao Trumpa? Tvrdi da su Amerikanci napravili raketu koja je pogodila Kijev!

Ukrajinski predsjednik Zelenski oglasio se na X-u i otkrio rezultate istrage koji bi mogli dodatno zagorčati odnose Ukrajine i SAD-a. Objavio je da su spasilačke službe završile operaciju na jednom djelu Kijeva kojeg je Rusija bombardirala u četvrtak.

- Više od 30 osoba i dalje je hospitalizirano, uključujući one s teškim ozljedama i amputacijama. Istraga o svim detaljima o projektilu je u tijeku. No, već sada je jasno da je riječ o balističkom projektilu iz Sjeverne Koreje - napisao je Zelenski, a onda otkrio detalje koji bi mogli dovesti do burnih reakcija na drugoj strani Atlantika.

Foto: Alina Smutko

- Projektil koji je ubio civile u Kijevu, sadržavao je najmanje 16 komponenti koje su proizvele tvrtke iz stranih zemalja, nažalost uključujući i američke tvrtke - napisao je Zelenski i dodao da je manjak pritiska omogućio Rusiji da uvozi balističke projektile i drugo oružje koje koriste u ratu.

- Svaki rat može uvući brojne aktere, a svaka država koja postane žrtva i bori se protiv agresije nikada se ne brani od samo jedne strane, već od grupe pomagača. Zato je toliko važno da se obrana temelji i na zajedničkim naporima - napisao je Zelenski, ali u ovom trenutku nije poznato misli li da SAD naoružavaju Rusiju.

Još jednom je ponovio da je Ukrajina pristala na Trumpov prijedlog o primirju na nebu, moru i bojišnici na razdoblje od 45 dana, a Rusija je to odbila.