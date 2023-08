Zelenski u Nizozemskoj traži zrakoplove F-16: 'Glavno pitanje za dobrobit ukrajinskog naroda'

POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kod Tribunja su snimili zmijurinu: Ajme, što je ovo? Što sad, što sad? Kako ona pliva?!

TRIBUNJ Turisti su iz brodice kod Tribunja snimili su zmiju. Dok je zmija plivala prema obali, ljudi na brodici su se čudili. Jedan od njih je mislio da se radi o poskoku: 'Šta je ovo, ajme, šta sad? Šta sad? Kako? Kako je ona završila u moru? Ali kako ona pliva? - čuje se na snimci. Damir Skok, ravnatelj zagrebačkog zoološkog rekao nam je kako je to kravosas. - Radi se o zmiji kravosas, najvećoj europskoj zmiji i raste do dva i pol metra, no prosjek je po metar i pol. Nije otrovna, a plijen ubija omotavanjem i stiskom. Zna je se naći i u štalama pa se pričalo da pije mlijeko od krave, što nije istina, već su njihovi obroci uglavnom glodavci kojih ima u štalama. Dosta miroljubiva i korisna zmija - rekao nam je Skok.