Jako je ozbiljno, nismo u filmu. Nisam ja ikona, Ukrajina je ikona. Ukrajina je u srcu Europe, a sad Europa vidi da je Ukrajina nešto posebno u ovom svijetu. Zato svijet ne smije izgubiti nešto ovako posebno, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij (44).

Reporteri CNN-a i Reutersa prošli su rigorozne kontrole i probili se do njega u bunker u središtu Kijeva i popričali s ukrajinskim liderom. Šesti je dan ruske invazije, a prestanak vatre se ne nazire ni dan nakon pokušaja pregovora dvaju delegacija u bjeloruskom gradu Gomelu.

- Odlučili su početi govoriti o situaciji. Svi moraju prestati boriti se i doći do točke odakle su počeli prije šest dana. Postoje neki principi i to možete učiniti. Ako su spremni za to, onda su spremni za mir. Ako ne, onda gubimo vrijeme - kazao je bivši komičar.

Jesu li spremni ili gube vrijeme?

- Vidjet ćemo - rekao je ukrajinski predsjednik.

Imao je poruku i za američkog kolegu Joea Bidena koji u srijedu od 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu drži prvi godišnji govor o stanju Unije.

- Pozivam ga da da jaku i korisnu poruku o ruskoj invaziji.

Nešto kasnije ukrajinski predsjednik na Twitteru je objavio da je razgovarao s Bidenom.

"Razgovarali smo o američkom vodstvu antiruskih sankcija i obrambene pomoći ukrajini. Moramo zaustaviti agresora što je prije moguće. Hvala vam na pomoći", napisao je.

Zelenskij je u utorak videolinkom držao emotivan govor pred Europskim parlamentom zbog kojega je i službeni prevoditelj plakao.

- Rekao bih vam "dobar dan", ali za mnoge u Ukrajini nije dobar. Ljudi ovdje ginu, mi se borimo za život - kazao je Zelenskij, između ostalog.

