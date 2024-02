Savjetnik Zelenskog: 'Nema pregovora. Ovo odavno nije rat za teritorije ili kompromise'

Na drugu godišnjicu početka rata u Ukrajini u Dnevniku Nove TV gostovao je Mihajlo Podoljak, jedan od najistaknutijih operativaca u uredu predsjednika. Također, on je, nakon Zelenskog i ministra vanjskih poslova Kulebe, glavni komunikator vlasti u Kijevu od početka rata.

Na početku razgovora se osvrnuo na rezultate nedavno objavljene ankete u kojoj stoji da tek 10% Europe vjeruje u pobjedu Ukrajine, a većina smatra da će rat završiti nekom vrstom kompromisa.

- Što si dalje od rata, to ga manje razumiješ. Govorim to uz dozu sarkazma. Nečije vjerovanje ili nevjerovanje, kakav to utjecaj ima na ono to se zbilja događa u Ukrajini?

- Po meni, rat određuje vaša spremnost da ga se završi na ispravan način, uz resurse kojima raspolažete- rekao je i dodao da Rusija ne napada samo teritorij, već i pravila po kojima Ukrajinci žive.

Komentirao je i intervju Vladimira Putina u kojem je rekao da je njegova zemlja spremna pregovarati.

- Nema nikakvih pregovora. Pregovori su nemogući, jer Rusija pregovore ne želi. Ovo odavno nije rat za teritorije i za nekakve kompromise. Rat je odavno za pitanje u kakvom svijetu vi želite živjeti.

- Želite li živjeti u svijetu u kojem postoje pravila ili želite živjeti u svijetu u kojem vas bilo tko jači od vas može poniziti, ubiti i opljačkati? Ušli su vam u kuću, razorili pola nje, ubili vam djecu, ili ih oteli, a zatim vam taj otmičar djece, ili ubojica, kaže: "E, ja bih sad da razgovaramo o tome hoćete li me smatrati agresorom ili ćete priznati da ste ostali bez svog doma?'' Pa tu se ne radi o pregovorima!

Otkrio je i je li ukrajinska vlast spremna pružiti ruku Juliji Navaljnoj ako ona stane na čelo ujedinjene ruske oporbe

- Nama je jasno da ruska oporba u ovom trenutku, nažalost, nije spremna na sustavno suprotstavljanje Putinu. Nije spremna izgraditi infrastrukturu revolucionarnog pokreta unutar Rusije. Rusija se može promijeniti samo kroz revoluciju ili kroz poraz u ratu- zaključio je.