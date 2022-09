Želi biti astrofizičarka: 'Govore nam da mislimo izvan okvira, a kad mislimo, onda ne valja'

Nisam baš rekla ljudima o ovome u novoj školi, sramežljivo nam je rekla Ema, dok joj je pogled lutao prema šalici hladne limunade ispred nje i tati koji je ponosno sjedio preko puta.

- Neki su me već počeli prepoznavati, prijatelji iz nove škole mi govore – pa ti si sad poznata i meni je to simpatično, dodala je - kao da ni sama nije svjesna zbog čega su se ovih dana sva svjetla reflektora pozornosti u Hrvatskoj upalila prema njoj.

Kako i ne bi, kad je Ema Donev (14) jedina u Hrvatskoj izabrana u polufinalni krug prestižnog natjecanja Breakthrough Junior Challenge.

Ako pobjedi, osvojit će 250.000 dolara vrijednu stipendiju za željeni fakultet, kao i renovaciju škole koju pohađa u vrijednosti od 100.000 dolara. Osim toga, pobjednica ili pobjednik natjecanja odabrat će i učitelja koji ga je inspirirao i potaknuo interes za znanost. Taj će učitelj također biti nagrađen, s čak 50.000 dolara. Riječ je o natjecanju koje potiče kreativno razmišljanje o znanosti na kojemu se natječu srednjoškolci od 13 do 18 godina.

U misiji da ispuni svoje dječje, ali ozbiljne snove, sa željom da promijeni sustave i pomakne planine te tako postane astrofizičarka i ozbiljna znanstvenica. Odlučila se prijaviti na ovo natjecanje, snimila je kratak youtube video u kojemu objašnjava pojam entropije. Kako bi ušla u finalni krug, mora skupiti najveći broj lajkova.

- Najlakše rečeno, kada imate u doticaju dva tijela, od kojih je jedno hladno, a drugo toplo, hladno tijelo ne može postati hladnije. Samo toplina prelazi s toplijeg na hladnije tijelo - objašnjavala je.

Na natjecanju ove godine sudjeluje više od 2400 kandidata iz cijelog svijeta, a u polufinalnu završnicu ušlo je 30 radova odabranih od strane stručnog žirija, uključujući i Emin o entropiji.

Ovo nije prvo natjecanje na kojemu sudjeluje. Već je nekoliko puta ostvarivala vrlo visoke rezultate na natjecanjima iz fizike i astronomije, koja je, priznala je, ipak njena prva ljubav.

- Prijateljica i ja smo zajedno išle na natjecanja. Uvijek se izmjenjujemo, nekad je ona prva, nekad ja. Super je kad se, uz učenje, zapravo možeš i družiti - rekla je Ema.

Otpila je jedan gutljaj limunade pa priznala da nije uvijek bila u poticajnom okruženju. Kada si u osnovnoj školi u razredu s još dvadeset ljudi, od kojih tek mali broj zanima škola i učenje, ponekad se teško snaći.

- Profesori su me uvijek poticali, posebno profesorica iz biologije. Ona je ostajala duže sa mnom i pripremala me, ali recimo neke prezentacije… meni se to nije dalo održavati kad znam da me nitko ne želi slušati - objasnila je.

To se od nedavno promijenilo kada je ova samozatajna tinejdžerica uspjela upisati jednu od najprestižnijih škola u Hrvatskoj, zagrebački MIOC.

- Snalazim se. Drugačije je nego u osnovnoj, puno je veća konkurencija i teško se istaknuti, ali zato su natjecanja super, jer ti ona omogućavaju upravo to, da se istakneš i pokažeš da si motiviran - rekla je.

Pogleda uprtog u neki daleki, paralelni svemir i neotkrivene planete, smješkala se dok je objašnjavala od kuda joj ljubav prema svemu ovome.

- Mama je za to najviše zaslužna jer ona obožava čitati. Mi doma imamo praktički cijelu knjižnicu. Kad god bismo došle u Zagreb, prvo bismo išle u knjižaru i gledale kakvih sve novih knjiga ima - prisjećala se ova učenica, inače iz Ivanić Grada.

Tata Dejan je tek sramežljivo prokomentirao da je ponosan na svoju Emu.

- Što se tiče znanosti, tu je na mamu apsolutno, od mene je pokupila ove komunikacijske vještine - rekao je ponosno.

U posljednjih nekoliko dana digla je cijelu Hrvatsku na noge. Broj lakova na njenom videu u samo nekoliko dana narastao je za gotovo tri milijuna. Priznaje da to nije očekivala.

- Jako me to iznenadilo i lijepo je vidjeti kada te toliki broj ljudi podržava. Većinom se govori o nekim sportašima ili takvim stvarima, jako rijetko se govori o znanosti, a to je iznimno važno i ima jako puno mladih koji se bave sličnim stvarima kao ja, postižu odlične rezultate i sudjeluju u različitim projektima. Pažnja se treba dati i njima - skromno je dodala.

Odrastala je u obitelji koja ju je uvijek poticala. Od malena govori engleski s roditeljima, naučila je čitati s četiri godine, a žar prema znanosti raspirio se odavno.

- Znanje engleskog mi puno pomaže jer je većina stručne literature na engleskom, ali problem je što je generalno sve dosta zastarjelo. To su tekstovi iz 90tih, a znanost se mijenja praktički iz dana u dan - dometnula je ozbiljno.

Objasnila je da se gotovo nikako ne potiče logičko i kritičko razmišljanje i to je veliki problem sustava obrazovanja.

- Odgajaju nas da učimo na pamet, a pritom se nameće priča da mislimo izvan okvira, a kad razmišljam izvan okvira, e onda je to problem - rekla je Ema.

Željela bi to ispraviti, objasnila nam je. Da sad može birati svoje idealno zanimanje, kao iz topa govori - „profesorica“. Guste joj se crne trepavice spuštaju s kapcima kako zatvara oči i zamišlja idealni scenarij za životnu pozornicu. Onu, gdje nema toliko reflektora, gdje je puno ozbiljnija, ali s istim ciljem i snom.

- Ako pokušam vizualizirati gdje se nalazim, vidim se na fakultetu, predajem astronomiju i radim svoja znanstvena istraživanja -rekla je zadovoljno.

Među zvijezdama, negdje visoko na nebu, između velikog i malog medvjeda, smjestile su se sve želje ove djevojčice. Često među knjigama, ispred ekrana televizora dok se vrti neki popularni dokumentarac o znanosti, ponekad neshvaćena. Njenu generaciju, naime, većinski zanimaju trivijalne stvari, primjerice koji je novi TikTok izazov.

- Imam milijun instaliranih aplikacija na mobitelu, ali TikTok nikada. Ne vidim smisao, radije ću čitati neku knjigu - rekla nam je.

Na pitanje je li se kad susrela s negativnim komentarima samo zato jer je malo drugačija, priznala nam je da se to znalo događati.

- Ponekad netko namjerno želi imati loše ocjene samo da bi bio popularniji. E, kako njima nije jasno zašto mene zanima svemir, jednako toliko meni nije jasno kako mogu pomisliti da će biti više cool samo ako u dnevniku u imaju jedinice - rekla nam je.

- Da vam moram reći samo tri riječi o sebi, ali dopustite mi da iskoristim i jednu englesku jer mi je to praktički materinji jezik, bilo bi znanost, kreativnost i chill - dodala je uz smiješak.

Zahvalila se svima koji su ju do sada podržali. To može biti samo poticaj i drugima koje zanimaju slične stvari, objasnila je.

Kako se zvijezde moraju posložiti da baš naša Ema osvoji prestižnu nagradu, koja bi onaj žar prema znanosti samo još više potaknula? Na tom dijelu pozornice stupa svatko od vas: Emi možete pomoći lajkom na njenom videu koji možete pogledati na njenom YouTube kanalu, a koji prilažemo ispod teksta:

