Želi da i djeca koja ne mogu hodati sudjeluju na utrkama: Nagrada je i za moje prijatelje!

Mali trkač Šimun Petar (12) pomogao je da se skupi novac za specijalna kolica u kojima na utrkama gura drugu djecu s teškoćama u razvoju. Trenutno najviše voli gurati dječaka Jana kojeg je jako zavolio nakon što ga je prvi puta gurao. Jan je nepokretan, a Šimun Petar želi da i takva djeca osjete čari kretanja, sporta i natjecanja te da skrene pažnju društva na sve njih. Šimun Petar trči gotovo oduvijek. Počeo je s četiri godine, a ada kada je iza njega više od 150 utrka i jednako toliko medalja, možda bi mu i dosadilo da se nije dogodio jedan novi moment u njegovom životu. Empatični dječak koji je rođen s govorno jezičnim teškoćama, upoznao je zagrebačkog trenera Marka Kosa i njegov projekt Snaga pokreta. Marko trči utrke gurajući djecu s invaliditetom u kolicima. Šimunu Petru to se učinilo nestvarnim. Tako se dodatno zapalila iskra u njegovom ionako dobrom srcu i odlučio je da želi činiti isto što i Kos. Zbog svoje plemenitosti, Šimun Petar je Ponos Hrvatske.

Foto: Privatni album

- On jednostavno ima fiksaciju na te utrke i nema šanse da mi ikada kaže kada ga probudim prije neke utrke da bi radije ostao kući ili da ne želi sudjelovati. To je njegov život, tu nalazi smisao. I prije su ga utrke veselile, ali otkako gura Jana u kolicima za vrijeme utrke, sve mu je još veću dimenziju dobilo. Sada kao da se ima još više razloga boriti i još brže trčati. Kad dođe do cilja i osvoji medalju, jednako je sretan i zbog sebe i zbog Jana. Puno mu znači kad vidi kako Janu stavljaju medalju - rekla je Šimunova mama Petra.

Nagradu Ponos Hrvatske utemeljio je list 24sata, a partner je HRT. Priče o našim dobitnicima pratite stoga i u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska". Svečanu dodjelu pratite 12. travnja na HRT2 od 17.40 do 19 sati. Pokrovitelji projekta su PBZ, PPD, OTP Banka, Hrvatska pošta, HEP, Erste banka, INA, Telemach, Končar, Fina, Janaf, Studenac, Wiener osiguranje VIG, Podravka, Stega Tisak i Hotel Puntijar.