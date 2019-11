Želi obići Pantovčak: 'Mamić je tamo feštao, bio je krš i lom...'

U svojoj objavi na Facebook stranici Želim biti Milan Bandić predsjednik RH Dario Juričan traži da od predjednice Kolinda Grabar Kitarović da mu omogući obilazak Pantovčaka.

Prenosimo objavu i cjelosti

MOLIM URED PREDSJEDNICE DA MI OMOGUĆI OBILAZAK PANTOVČAKA - HOĆE LI ME GORE DOČEKATI MAMIĆEV ĆUMEZ KAD POBIJEDIM?

Molim Ured predsjednice na odlasku da mi omogući obilazak budućeg ureda. Naime, kao legitimnom kandidatu nije mi svejedno gdje ću stolovati kad pobijedim.

Josip Broz Tito nije volio ostajati na Pantovčaku jer je put od spavaće sobe do toaleta bio predug – volio bih se osobno uvjeriti jesu li se ti teški uvjeti stanovanja promijenili?

U Uredu ću primat kriminalce svih profila, želim da se osjećaju ugodno. Primat ću i uglednike, kao primjerice gradonačelnika Zagreba i njegove pročelnike. Ako će tada još biti na slobodi.

Također bi me zanimalo u kakvom stanju će me dočekati Ured? Naime, ako je g. Mamić organizirao rođendanske fešte u Uredu onda je tu bilo krša i loma, a da mi 'prostite, ja sam fin čovjek i volim da me dočeka uredno i nelomljeno.

U obilazak dolazim s mojim psom Ginom. Gin je strah i trepet Zagreba od kad je natjerao u bijeg Rudija i njegovog Gazdu, pa vas molim da pri pregledu ne bude vaših pasa kako Gin ne bi morao preventivno djelovati.

Prikupljanje potpisa kreće u petak 22.11.2019. i molim vas da mi se do tada omogući obilazak ureda, jer čemu uopće trud mog biračkog tijela da postanem Predsjednik ako će me gore dočekati Mamićev ćumez?

U nadi da će vaš Ured skoro poslati po mene ona rotirajuća kola s kojom ću se lako, poput vas, probiti kroz prometnu gužvu do mog budućeg Ureda, srdačno vas pozdravljam!

Korupcija s vama!

Dario Juričan, kandidat koji želi biti Milan Bandić predsjednik RH