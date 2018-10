'Želim samo peć da ugrije ovo malo života što mi je ostalo...'

Svijet je prošli tjedan obilježio Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Uoči tog dana Eurostat je objavio nove podatke o problemu siromaštva u Europskoj uniji tijekom 2017. godine koji su pokazali kako je stanje u Hrvatskoj alarmantno. Čak 27,9 posto stanovništva je na rubu siromaštva ili društvene isključenosti, što je oko 1,2 milijuna ljudi. Čak i nakon što prime socijalne naknade, 20 posto stanovnika ne može si omogućiti osnovne životne potrebe. Zaboravili su ipak napomenuti da u Hrvatskoj živi dio nevidljivih ljudi koji nisu korisnici naknada i novac u ruci nisu vidjeli godinama.

Elizabeta Ošpuh

Bilo je i sreće i tuge u životu, no kad starost dođe, sve to više ne vrijedi ništa. Davnih dana umro mi je muž, a prije sedam godina tu doma na krevetu na rukama mi je izdahnuo sin. Ostala sam potpuno sama, objašnjava Elizabeta Ošpuh (85) iz Križovljana kraj Ludbrega.

Priča kako je cijelog života bila iznimno vrijedna poljoprivrednica. Imala je krave i druge životinje, a suprug je radio na željeznici. Od supruga je dobila obiteljsku mirovinu u iznosu od 1600 kuna. Iznos je, kaže, mali, ali ona je skromna i uspije ga rastegnuti iz mjeseca u mjesec. Najveći udarac bio je prije sedam godina kada se sin razbolio.

- Imao je rak na jeziku. Prošao je 35 zračenja, a imao je jedva 40 godina. Imala sam i dvije sestre i druge rodbine, ali svi su umrli. Sama sam i bez ikoga - govori Elizabeta koja živi u svojoj skromnoj kućici.

Pomažu joj volonterke Hrvatskog crvenog križa. Baka Elizabeta kuha sama, a kaže kako najradije ipak jede jabuke i banane. Iako je uredno, u njezinom je domu sve dotrajalo, pa tako i peć na drva koja je starija od 20 godina.

- Dobro me služila, no lim je pregorio i sad imam složenu podlogu, ali ona nije dobra. Soba se ne zagrijava, ništa ne mogu ispeći i jednostavno ne valja. Ima za kupiti jeftinih peći od 1000 kuna, ali one jako brzo odu kao i ova, pregore, pa onda nemam ništa. Zato bih voljela kad bi mi netko darovao pravu, konkretnu peć na drva koja bi mi ugrijala ovo malo života što mi je ostalo - govori Elizabeta.

Smatra kako je prestara za odlazak u dom ili u udomiteljsku obitelj te da joj kod kuće ništa ne nedostaje - osim peći.

Hrvatski Crveni križ zajedno s HRT-om pokrenuo je akciju "Uz nas niste sami - za dostojanstven život". Cilj je prikupiti sredstva kako bi starim i siromašnim osobama osigurali uvjete za život dostojan čovjeka. Elizabeti žele kupiti novu peć, ili pronaći donatora koji bi joj darovao novu peć na drva.

Podržite akciju pozivom na broj: 060 9001 (cijena poziva 6,25 kuna s PDV-om; teleoperater: Hrvatski Telekom d.d.), uplatom na račun - IBAN: HR0523600001502387496, otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

Akcija traje od 01.10. do 31.10.2018. godine.