Želite se testirati na koronu? Ovo je adresa koju morate znati

Život nam se u zadnje dvije godine itekako promijenio. Svi smo se već bili naviknuli da u prodavaonice ne uzlazimo bez maske, da se testiramo na koronu kad primijetimo prve simptome viroze ili temperature, da uvijek pri ruci imamo dezinficijens... Kako je korona popustila, popustile su i mjere. No korona nije nestala i potrebe za testiranjima i dalje su velike, iako je zbog manjeg broja oboljelih punktova za testiranje sve manje. Idete li na put, važan poslovni sastanak sa stranim klijentima, prehlađeni ste i želite biti sigurni što vam je, ili jednostavno imate potrebu testirati se, tad je Test Galleria adresa koju morate zapamtiti.



Među prvima su na našem tržištu uveli testiranje, a kako vole reći - uvijek dostupni ostali su među zadnjima. Tako će ostati do daljnjega jer još nitko ne može točno predvidjeti što nam donosi jesen te kako će se situacija s koronom razvijati u svijetu, pa tako ni u Hrvatskoj.

U Test Galleriji možete napraviti brzi antigenski test, čiji rezultat čekate samo 15 minuta, te PSC test, koji je gotov za samo četiri sata. Još ima jedna pogodnost - klijenti kod brzog antigenskog testa mogu birati hoće li im uzeti uzorak iz nosa ili iz usta (slina). Osim toga, dolazak do Test Gallerije vrlo je jednostavan - nalazi se u samom centru Zagreba - na Europskom trgu - u Vlaškoj ulici 17. No ako klijent želi, ekipa Test Gallerije dolazi i na njegovu adresu, što mu sigurno olakšava cijelu proceduru, posebno ako je riječ o testiranju velikog broja ljudi, bilo da je riječ o zabavama ili poslovnim konferencijama.



- Kod nas se testovi mogu i kupiti, a prodajemo i aplikaciju Covid test. Osim toga, izdajemo digitalne Covid potvrde - kažu nam u Test Galleriji. Važno, im je, napominju, da klijenti dobiju vrhunsku uslugu i brze rezultate - bilo da je riječ o individualnom dolasku ili nekom eventu. Na internetskoj stranici Test Galleria možete ispuniti obrazac i najaviti svoj dolazak.

