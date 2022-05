Željko Komšić: 'Je l’ vama ovdje u Hrvatskoj dosadilo da se petljate u naše poslove?'

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića te između ostalog komentirao svoju izjavu da se Zagreb nikada neće pitati ni o jednom pitanju u BiH, pa ni o izbornom zakonu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Je l’ vama ovdje u Hrvatskoj dosadilo da se petljate u naše poslove? - upitao je Komšić u Nedjeljom u 2.

- Smatrate li da je to možda loše, nepristojno, nediplomatski? Stalno preko naše ograde, naše tarabe, našeg plota virite i govorite što će biti. To nije u redu - rekao je te istaknuo da se Hrvatska našla u sličnoj situaciji kad je Viktor Orban rekao da je Hrvatska Mađarskoj oduzela more.

- Nitko ne misli da BiH može opstati bez ijednog naroda, ali pustite nas da sami rješavamo. Hrvati nisu ugroženi, to što nisu HDZ-ovi Hrvati to je njihova stvar - rekao je, pa dodao kako dugo poznaje predsjednika Zorana Milanovića.

- Mi nikad nismo bili jarani, ne znam što on misli pod tim. Neću više govoriti o njemu, bilo bi nepristojno da kažem što stvarno mislim - zaključio je Komšić. Isto tako smatra da Milanović koristi BiH za obračun s Plenkovićem.

- Plenković jako dobro stoji u Bruxellesu, on može pokrenuti Bruxelles, a za nas u BiH više štete ima ono što radi Plenković i HDZ nego što izjavljuje Milanović. Plenković radi, ovaj priča - rekao je Komšić.

Kaže da ne može dobiti hrvatsku putovnicu jer nije dokazao da je Hrvat.

Najčitaniji članci