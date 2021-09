Predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić nastavio je u četvrtak svađu s dužnosnicima Hrvatske nazvavši ministra vanjskih poslova Gordana Grlić Radmana "hrvatskim Vulinom" i najavio da neće odustati od zalaganja za BiH kao građansku državu te će se ponovo kandidirati za člana predsjedništva te zemlje.

Nakon što je ranije ovog tjedna kazao kako ne vjeruje u prijateljske namjere predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića prema BiH, Komšić je u intervjuu za Televiziju Federacije BiH (FTV) komentirao poziv Grlić Radmana da podnese ostavku ako ne vjeruje u konstitutivnost naroda u državi kojoj je na čelu.

Komšić mu je sada odgovorio tako da ga je usporedio s ministrom unutarnjih poslova Srbije Aleksandrom Vulinom koji je poznat po tome što opetovano iznosi ekstremistička stajališta, uključujući zamisao o uspostavi "srpskog svijeta".

- Grlić Radman je hrvatski Vulin. Ima tu poziciju u Hrvatskoj kao što Vulin ima kod Vučića i nije moje da dalje ulazim u komentare takvih gluposti - kazao je Komšić.

Hrvatski ministar vanjskih poslova je, komentirajući konferenciju na Bledu na kojoj je početkom tjedna vođena rasprava i o stanju u BiH, prokomentirao i Komšićev istup na tom skupu.

- Nisam mogao vjerovati kada sam čuo da (Komšić) govori da je konstitutivnost uvezena iz SSSR-a, odnosno da ju je Tito uvezao. Ono što me jako začuđuje i što ne mogu vjerovati je kako Komšiću nije neugodno da se predstavlja kao predstavnik hrvatskog naroda, a da uopće nije izabran glasovima hrvatskog naroda, nego bošnjačkog naroda. Uostalom, ako je protiv konstitutivnosti, onda bi vjerojatno već sada trebao dati ostavku - kazao je Grlić Radman.

Šef hrvatske diplomacije je komentirajući Komšićeve istupe na Bledu podsjetio i kako sadašnji predsjedatelj Predsjedništva BiH nije posjetio niti jednu hrvatsku općinu u BiH i nikada se nije nikada zapitao treba li pomoći, ili kako on tu može biti od koristi.

Komšić je na to sada odgovorio konstatacijom da će u hrvatske općine ići "kad ga tamo pozovu".

Komentirajući prijepore oko izmjena izbornog zakona u BiH kazao je kako će se nastaviti odlučno zalagati za koncept BiH kao građanske države iako je svjestan da to sada nije realno. Dodao je kako ne vjeruje da će uz sve sadašnje probleme doći do izmjena izbornog zakona do narednog izbornog ciklusa planiranog za listopad 2022. ali je potvrdio kako će se, bude li uopće izbora, ponovo kandidirati za člana Predsjedništva BiH.

- Ako ovakva situacija bude hoću sigurno (se kandidirati) - najavio je Komšić.