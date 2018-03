'Zemlja je ravna ploča, satelita nema, a iznad nas je kupola...'

Pokret koji tvrdi da je Zemlja ravna ploča u svijetu ima sve više sljedbenika, a mnogi su se toj tvrdnji okrenuli i u Hrvatskoj. Za njih nema dvojbe.

- Zemlja je ravna ploča. Nikad nismo letjeli u svemir niti smo bili na Mjesecu. Sateliti ne postoje, a NASA je u službi Babilonaca koji čovjeka žele udaljiti od Boga. Sunce i Mjesec se kreću po nebeskom svodu i tako nastaju dan i noć te smjene godišnjih doba. Iznad Zemlje je nepropusna kupola koju je nemoguće proći – objašnjavaju Elvis Duspara (45), Vjekoslav Grbeša (46) i Smiljan Strihić (62) iz Zagreba. Elvis je informatičar i grafički dizajner, Vjekoslav prodajni savjetnik, a Smiljan fotograf i snimatelj. Elvis je napisao knjigu “Krug zemaljski”, u kojoj objašnjava i potkrepljuje svojim dokazima te tvrdnje.

- Smatram da je obrazovanje skup podataka koje naučimo napamet, a koje nam prenosi netko za koga smo uvjereni da nam govori istinu. Ne provjeravamo te tvrdnje. Zato današnje čovječanstvo živi u zabludi – nastavlja Duspara pojašnjavajući kako je u njegovu slučaju u temelju svega duboka vjera prema Bogu i Svetom pismu.

Tvrdi da je Bog u Bibliji dao dovoljno informacija da je Zemlja ravna i da se iznad nje nalazi nepropusna kupola. Što je ispod, nitko ne zna jer, kako ravnozemljaši tvrde, nitko nije uspio istražiti.

Ne znaju ni po kojem principu Zemlja stoji u svemiru ni koliki je taj svemir jer se, prema Bibliji, iznad nebeskog svoda nalazi voda.

- Teoriju o okrugloj Zemlji donose Babilonci koji nas žele udaljiti od Boga. U temeljima njihove vjere je da je Zemlja nastala iz kozmičkog jajeta koje se rasprsnulo, a to je identično hipotezi velikog praska. Uvukli su se u strukture obrazovanja diljem svijeta i odatle proizlazi sve ostalo. Stručnjak sam za photoshop i odgovorno tvrdim da su sve snimke koje prikazuju izgled Zemlje kao kugle lažne. Navodne satelitske snimke su zapravo aviosnimke. Izvrgnut sam ruglu jer tragam za istinom i to je ono što me zanima. Čista istina – odlučan je Elvis.

- Evolucija koja negira stvaranje čovjeka ujedno negira Božje stvaranje Zemlje kao našeg doma te ubacivanje agende slučajnosti i samostvaranja – objasnio je Smiljan.

Elvis se s teorijom o ravnoj Zemlji prvi put susreo prije tri i pol godine. Isprva s podsmijehom, počeo je istraživati, gledati dokumentarne filmove i čitati te je tragom svojih istraživanja o svemu napisao knjigu. Vjekoslav dodaje kako se, kad je od Elvisa prvi put čuo za ravnu Zemlju, dobro nasmijao. No čim je počeo intenzivnije istraživati temu, shvatio je da je živio u zabludi.

- Postoje dvije vrste znanosti, ona koja je poštena i iskrena te ona koja je obmanjujuća iz koristoljublja. Na globalnoj razini ljudi su shvatili tu istinu, bez obzira na to vjeruju li u Boga ili ne. Poučeni iskustvom sumnjaju i istražuju. No koliko god je moje vjerovanje nekome podsmjehujuće, jednako tako se i ja pitam kako ljudi mogu vjerovati u ono što nam serviraju kao istinu, a očita je laž – nastavlja Vjekoslav, bivši student fizike na zagrebačkom PMF-u. Objašnjava kako je, unatoč struji proizašloj od grčkih filozofa, među crkvenim ocima na samim počecima postojala sumnja te su oni tad tvrdili da Zemlja nije kugla i da ne postoji heliocentrički model. Dodaje kako je sve to nedavno u svojoj knjizi “Ipak se ne okreće” opširno opisao pravoslavni arhimandrit Nikodim Bogosavljević.

Za Smiljana je riječ, tvrdi, isključivo o biblijskom problemu. Otac je četvero djece, a uskoro i umirovljenik.

- Moji bližnji su mi se nasmijali kad sam prije tri godine prvi put iznio tezu da je Zemlja učvršćena te se ne miče. Pričao sam s mnogima o toj temi, no zbog velikog pritiska bojim se da ovaj pokret ravnozemljaša neće globalno ništa promijeniti. Ipak, upućeni itekako znaju. Razgovarao sam s brojnim profesorima geografije, ali i geodetima na terenu. Nakon tog razgovora uvijek bih, kad sam odlazio, uočio smiješak na njihovu licu, ali ne podrugljivi, nego oni to sve znaju i razumiju – objašnjava Smiljan. Naši sugovornici samo su dio globalnog pokreta koji se razbuktao unazad nekoliko godina. - Nikad nitko nije preletio Zemlju u smjeru sjever - jug, odnosno preko Antarktike. Sad mi je jasno zašto je nemoguće preletjeti Antarktiku. Naime, Antarktika je zapravo prsten oko Zemlje i nemamo pojma kolike je veličine. Vjerojatno na kraju svega toga završava kupola. Čak ne postoji ni jedna jedina fotografija Antarktike koja pokazuje cjeloviti kontinent, a da nije animacija, crtež, kompozit ili ilustracija. To je zato što čovjek nikad nije otišao dovoljno visoko da bi nešto takvo bilo moguće snimiti – objašnjava Duspara. Dodaje i kako upravo zbog činjenice da je kupola nepropusna, ni jedna raketa nije mogla probiti barijeru, nego se rasprsne kad dođe do svoda nebeskog.

- Međunarodna svemirska postaja je najvjerojatnije nekakav borbeni ili špijunski zrakoplov koji kruži iznad nas. Čak nam šalju sublimacijske poruke. Recimo, postoji snimka Zemlje koju je navodno snimio satelit DSCVR. Na tom kompozitu je vidljiv jedan skup oblaka. Kad ga okrenete, jasno se iščitava riječ ‘seks’. Nadalje, postoji fotografija astronauta Aldrina gdje se na njegovu prstu jasno vidi masonski prsten što on uopće ne skriva. Postoje navodne snimke rovera na Marsu, a tko ih je snimio? Rover je sam napravio selfieje? Pozivam na javnu debatu sve dekane i profesore svih fakulteta. Zar im debata ne bi bila idealna prilika za pokazati koliko smo u krivu? Nije valjda da se boje istine – pita se Duspara.

Tvrdnje potkrepljuje i Grbeša dodajući kako je tijekom Hladnog rata bilo istraživanja koja su trebala potvrditi što se nalazi ispod Zemljine površine.

- To je rupa Kola, bušotina dublja nešto više od 12 kilometara. I to je sve, nisu uspjeli doći dublje. Nitko nema eksperimentalnog dokaza ni pojma što se nalazi ispod jer jednostavno znanost ne može istražiti ni dokazati ništa dublje pa smo u domeni vjerovanja na riječ iz biblijskih ili znanstvenih modela što je ispod. No kao što je znanost kroz povijest često bila predmet ismijavanja, tako bi se danas smijali prvom europskom priručniku o plovidbi od Benedikta Kotruljevića iz 15. stoljeća koji se temelji na mapi ravne zemlje iako taj model ekvidistantne azimutalne projekcije u praksi koriste današnji vojni, pomorski i zrakoplovni kartografi. Nažalost, oni financijski i agresivno najuporniji, poput Newtona, Keplera i Galileja, pogurani venecijanskim gremijima, poput Zorzija, Sarpija i Contarinija, uspjeli su skrenuti tijek znanosti. Mi to sad, uz Božju pomoć, ispravljamo – kaže Vjekoslav.

Ravnatelj Klinike za psihijatriju Vrapče kaže kako u svim sličnim pokretima nema elemenata psihičkog poremećaja ili bolesti.

- Ljudi oduvijek vole magiju i ne žele vjerovati u ono što je očito, pa tako postoje i oni koji ne vjeruju konvencionalnoj znanosti. Znanstveni dokazi za njih nisu nikakvi dokazi. To nema veze sa svjetonazorom ni vjerskim uvjerenjima. U medicinskom smislu takva uvjerenja nisu nenormalna - objasnio je prof. Vlado Jukić.

Psihologinja Mirjana Krizmanić smatra kako je riječ o zabrinjavajućem problemu jer upućuje na nedostatak obrazovanja, a ljude koji vjeruju u ravnu ploču nazvala je “intelektualno potkapacitiranima”.

Teorija je puna rupa, a oni ne žele čuti istinu

Fizičar Saša Ceci radi na Institutu “Ruđer Bošković” i kaže kako je za njega teorija o ravnoj Zemlji besmislena.

- TV signali se prenose kratkim radiovalovima. Oni se ne odbijaju od gornjih slojeva atmosfere pa ne mogu pratiti zakrivljenost Zemlje, kao dugi radiovalovi, nego odlaze ravno u svemir. Da je Zemlja ravna ploča, da nije zakrivljena, mi bismo odavno olimpijade i razna svjetska prvenstva na drugim kontinentima mogli gledati u direktnom prijenosu preko kućnih antena. Ili barem uhvatiti neku snježnu sliku. No prvi transatlantski direktan TV prijenos dogodio se tek 1962., kad je u svemir poslan telekomunikacijski satelit Telstar. Ali tko se toga sjeća? Ja se tad, kao i mnogi pobornici ravne Zemlje, još nisam ni rodio – objašnjava Ceci i dodaje kako teorije o ravnoj Zemlji imaju niz zamjeraka.

- Meni je glavni problem s teorijom o ravnoj Zemlji da su sve one nekakve nepovezane, razlomljene ideje, od kojih svaka na neki način pokušava objasniti neki konkretan fenomen. Na takvim idejama možemo temeljiti fora scenarije za stripove, poput onih o Martiju Misteriji. No kad te ideje treba povezati u neku konzistentnu teoriju, priču koja nije u neskladu sa svim ostalim što znamo o stvarnosti, sve to pada u vodu. A kad se fizikalni, znanstveni argumenti istope, u igru ulaze teorije zavjere. Pa nas tako lažu svi nuklearni fizičari, svi atomski fizičari, svi molekularni fizičari, svi astronomi, profesionalni i amaterski, i američka i europska i ruska i kineska i indijska i sve svemirske agencije. Svi nas lažu. I onda se još ubace i neki nazovi religijski argumenti, spisi o svijetu i svemiru od prije oko 4000 godina koji se doslovno tumače. I tu me već ozbiljno hvata strah da bismo iz priče jednog simpatičnog i fantastičnog stripa o Martiju Misteriji, zbog nečijeg vjerskog fanatizma, mogli završiti u nekakvom horor stripu tipa Dylana Doga – zaključio je ugledni fizičar Saša Ceci.