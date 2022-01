Premijer Andrej Plenković čvrsto je stao u obranu svog predstojnika Ureda Zvonimira Frke Petešića, baš kao što je to do sada učinio nebrojeno puta s brojnim ministrima umočenima u razne afere. Nagledali smo se kako je javno branio neobranjivo, a cijela priča završila je tako da su bliski mu suradnici otpadali jedan po jedan iz Banskih dvora. No teško je za sada očekivati da će to biti sudbina predstojnika Ureda premijera.