Žena iz auta iznad mora: Hvala svima, pa nisam se ni smočila

Dobro sam, popila sam tabletu da se malo smirim i odspavam. Sve je dobro prošlo i hvala svima što su mi pomogli, svi su bili super! Brzo su došli i sve profesionalno obavili, hvala im svima od srca, rekla nam je Ivana Štefanac (40) koja je u četvrtak ujutro u Zadru bila u autu koji je visio iznad mora.

- Na kraju se nisam niti smočila, a i auto je u voznom stanju - dodala je Ivana.

Vozila je Obalom kneza Trpimira u Zadru. Zavoj oko uvale Maestral bio je vlažan i sklizak. Prema prvim informacijama, žena je izgubila nadzor nad vozilom koje se najvjerojatnije okrenulo za 180 stupnjeva i završilo u moru.

Točnije, u zraku iznad samog mora, jer je zadnju lijevi kotač Nissan Micre, odnosno branik automobila zakačio improvizirani drveni mul, a prvi desni kotač ostao je na cesti. Ivana se našla bespomoćna u zraku iznad mora, baš kao u filmovima katastrofe.

Nazvala je, kaže, supruga koji je vozio djecu u vrtić i koji su s obale odgledali dio spašavanja.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

Suprug sve gledao s djecom s obale

Otac ih je potom odvezao u vrtić i vratio se ženi koja je visjela ni na nebu ni za zemlji. Okupila se gomila ljudi. Najprije je valjalo osigurati auto da ne sklizne u more s vozačicom.

Očevici su nam rekli da je bila prilično prestrašena i šokirana te da se rukama čvrsto držala za volan, da ni glavu nije okretala nego samo očima "hvatala" što se zbiva uokolo.

Legendarni zapovjednik Vukovara: Tako mi je stradao vojnik

Priskočio je Ivica Arbanas, prvi ratni zapovjednik obrane Vukovara i predsjednik zadarske HVIDR-e.

Naišao je na auto iznad mora, vraćajući se iz škole, ispred koje je taman iskrcao svojeg sina.

- Situacija je bila pomalo smiješna, ali i potencijalno opasna, jer vozačica je još bila unutra i bilo je važno da auto ne padne u more. Bio je "na vagi" i bojao sam se da se ne izvrne na krov jer se onda ne bi mogla otvoriti vrata, a more bi prodrlo i moglo je doći do tragedije. Tako mi je stradao vojnik sletjevši vozilom u jarak 1992. godine u Vinkovcima. Nije bilo nikog da mu pomogne, a on iznutra nije mogao ništa učiniti. Odmah mi je to prošlo kroz glavu. Zato smo vezali prednji desni amortizer za bitvu brodskim konopom i čvorom pašnjak, da nema mrdanja. Nije bilo duboko, oseka je pa je možda bilo 60 centimetara dubine, ali da se auto okrenulo na krov, i to je moglo izazvati tragediju. Na svu sreću ispala je samo bizarna nezgoda bez veće štete - kaže Arbanas.

Foto: Marko Dimić/PIXSELL

'Dajte ruku'

Dodao je da su osigurali Micru od prevrtanja i čekali stručne službe jer se nisu htjeli miješati u spašavanje, da ne pogriješe u delikatnoj situaciji. Došli su vatrogasci, policajci, hitna pomoć i vučna služba Deur.

- Na intervenciju smo došli s tri vozila. Žena je još bila u automobilu, a automobil iznad mora, na gatu i na "vagi" da upadne u mre. Najprije smo s njom popričali, rekli joj da smo stigli i da ćemo osigurati auto i izvući je. Bile je u šoku, jer zbilja je moglo doći do tragedije. Stavili smo potpornje u more, a auto vezali trakom koju nam je dao prijevoznik koji je naišao i imao ih uz sebe. Čim je prošla opasnost da vozilo sklizne u more, otvorili smo suvozačeva vrata, rekli joj "Dajte ruku!", pružili joj svoju i izvukli je van. Surađivala je iako je bila u šoku. Vjerujem da su joj se noge odsjekle jer ništa nije pokušavala sama napraviti, ali poslušala je što smo joj rekli - kazao nam je voditelj vatrogasne intervencije Tome Dokoza.

Foto: Marko Dimić/PIXSELL

Nitko se nije ni smočio

Iskusni vatrogasac s 26 godina iskustva i u nedjelju je spasio ženu koja se popela na silos u namjeri da skoči.

Nakon sat vremena pregovaranja s policajcima, vatrogascima i njezinim roditeljima, sretno se spustila na zemlju. Samo četiri dana kasnije, još je jednoj ženi pomogao da stane na čvrsto tlo. Ostalo je još samo da vučna služba spasi obiteljski automobil.

- Dizalicom kamiona vučne službe "pokačio" sam felge i digao ga u zrak. Koliko sam vidio, automobilu je iskrivljen auspuh, ali je bio u voznom stanju. Suprug ga je upalio i odvezao! Vozačica nije ozlijeđena, a auto je spašen. Nitko se nije ni smočio - kaže Josip Deur iz vučne službe Deur, koji je i dobitnik Grba grada Zadra za spašavanje unesrećenih u stravičnoj poplavi u Zadru 2017. godine.