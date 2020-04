Žena iz pošte: Rekla sam im da nosim papire zaraženih susjeda

Došla sam u poštu da predam te papire, doznake od susjeda i nisam mislila ništa ni reći, ali kad sam došla tamo i dok su one to fotokopirale i jedna i druga, onda sam vidjela da se službenica dira po licu i to i zato sam išla reći da su susjedi ti koji su pozitivni, da nek si ipak za sigurnost dezinficiraju ruke, ispričala je za RTL žena zbog koje je nastala velika zabuna kada je ušetala u poštu u Zapruđu. Netko je njenu izjavu pogrešno shvatio kao da ona sama ima koronu i proradili su 'gluhi telefoni'.

Civilna zaštita Novog Zagreba je odmah zatvorila poštu.

- Oko 9.15 jutros na Trgu Ivana Meštrovića žena koja je bila zaražena koronom i bila u samoizolaciji je došla u poštu, obavila što treba i onda javno rekla pred svima da ima koronu i da dezinficiraju poštu. Mi smo nakon toga zatvorili poslovnicu, pričekali epidemiologa, popisali sve ljude koji su bili unutra i dalje postupamo po napucima - rekao je tog jutra zapovjednik Civilne zaštite medijima.

Kad je došla doma, žena je na portalima pročitala da je u poštu u Zapruđu ušla zaražena žena. Kaže da joj je trebalo vremena da shvati da pišu o njoj. Dodaje da nije bilo nikakvih problema dok je u pošti pričala sa službenicom.

- Znači, pričale smo normalno i znala je o čemu se radi, ne znam kako je na kraju sve to izokrenuto - rekla je žena koja se zbog svega osjećala jako neugodno.

Srećom, policija je već istog poslijepodneva utvrdila kako je riječ o zabuni, obavijestila javnost i smirila situaciju.

- Kroz razgovor sa zaposlenicima pošte i drugim obavljenim razgovorima, ono što je utvrđeno je da je u prostor pošte oko 9 sati ujutro doista i došla ženska osoba kako bi predala doznake za bolovanje druge osobe koje je bilo potrebno poslati u njegovo poduzeće. Utvrđeno je da ona ne boluje od korona virusa, a papiri jesu od osobe koja je zaražena - priopćila je policija.

Pošta je već u četvrtak radila normalno, a ženu cijela situacija nije pokolebala. Ona i dalje zaraženim susjedima nosi namirnice kako bi im pomogla jer oni ne izlaze iz stana.

- Stavim rukavice i masku, stavim im pred vrata i maknem se na stepenice. Oni isto to preuzmu s maskom, rukavicama, nikakav kontakt nemamo - ispričala je za RTL.