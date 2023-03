Žena je u Puli hranila mačke ispred zgrade. Kaznili su je sa 132 eura: 'Živim od socijale!'

Nevenka Ristović (70) iz Pule kažnjena je sa 132 eura jer je hranila mačke ispred svoje zgrade. Kaznu su joj napisali komunalni redari Grada Pule jer je kako kažu, hranila životinje bacanjem hrane na javnu površinu, piše Istra24.

- Nije istina to što su napisali, da bacam hranu. Pojavili su se ovdje jedno jutro u 9 sati u siječnju, zaskočili me i slikali mobitelom i onda sam za dva mjeseca dobila kaznu, točno na 8. mart. Piše na njoj da sam okrivljenica, kao neki zločinac. Nisu me htjeli poslušati da macama hranu dajem uredno. Stavim zdjelice, napunim, pričekam da pojedu i onda sve odnesem kući i tako dva puta dnevno - ispričala je Nevenka za portal Istra24 koji nam je ustupio fotografije.

Gospođa kaže kako oko zgrade nije bilo prljavih zdjelica i ostataka hrane.

Žalila se na kaznu.

- Nemam kako platiti, primam socijalnu pomoć od 172 eura mjesečno. Kako da preživim s 40 eura koji mi ostanu?! I ovako gotovo pola dajem za hranu za mačke. Već kad nemaju dom, barem za jesti nek imaju, da budu lijepe i zdrave - dodala je.

Nedavno je spasila mačiće.

- Zar da ih pustim da umru od gladi? Većinu sam uz pomoć udruge i veterinarske ambulante Andar sterilizirala i kastrirala i to kada je Grad Pula imao akciju besplatne kastracije. Znači Grad je to platio, a sada mi taj isti grad ne dozvoljava da im dam jesti - dodaje.

Susjedi: Ona uopće nije problem

Susjedi kažu kako nije problem gospođa koja hrani mačke, već galebovi koji se skupljaju oko smeća, kao i ljudi koji svoje pse dovode na zelenu površinu ispred zgrade i sve je puno izmeta.

