'Ti samo digni kredit, daj nama novce, a mi ti sredimo penziju'

Iz Hrvatskog Zagorja stiže, možemo reći, prava filmska priča koja će uskoro dobiti i sudski epilog s obzirom da je policija podnijela kaznene prijave protiv dvojice Oroslavčana zbog višestrukih prijevara. Nakon toga, obojica su završila u Istražnom zatvoru.

Kako doznaje Zagorje.com, od Željka Košutića, voditelja službe kriminalističke policije PU krapinsko - zagorske, riječ je o 42-godišnjem J.R. i 49-godišnjem Z.B. iz Oroslavja, koji su po raznim prijevarama već otprije poznati policiji i zbog kojih su svojevremeno bili osuđivani te služili zatvorske kazne.

No, zatvor im nije promijenio stil života, već su nastavili s prevarama, a da stvar bude bizarnija, čak su u zatvoru uspjeli prevariti i druge prevarante, 'cimere' koji su u isto vrijeme izdržavali kazne zbog 'sređivanja mirovina'. Jednom od njih zagorski je prevarant, naime, ponudio da mu 'sredi puštanje iz zatvora' jer 'ima veze'.

Naivni cimer nazvao je svoju suprugu, koja je drugom oroslavskom prevarantu, koji je tad bio na slobodi, dala više desetaka tisuća eura kako bi joj suprug što prije izašao na slobodu. Dakako, kad su shvatili da su prevareni, supružnici su sve prijavili policiji.

U posljednje vrijeme, nakon što su obojica ponovno bila na slobodi, koristili su više različitih načina na koje su varali ljude. Predstavljali su se lažnim imenima, ali i lažnim funkcijama, najviše kao djelatnici Zavoda za mirovinsko osiguranje, službenici policije pa čak i kao službenici PNUSKOK-a i USKOK-a. Posebno velik broj prevarenih odnosi se na slučajeve u kojima su dvojica osumnjičenih raznim osobama obećavali da će im 'srediti mirovinu' ili, ako su već u mirovini, da će im 'srediti veći iznos mjesečne mirovine', za što im je nekolicina Zagoraca isplatila razne iznose, od 7 do čak 16 tisuća eura, a jedna je žena čak podigla kredit, kako bi prevarantima isplatila traženi iznos za 'sređivanje mirovine'.

Koliko su u tome prevaranti bili vješti i 'specijalizirani', svjedoči i činjenica da su nakon što bi primili novac i dalje kontaktirali svoje žrtve te im lagali o svakom daljnjem koraku koji se poduzima da bi im se 'sredila penzija'. Jednoj žrtvi nakon određenog vremena prevarant se čak javio s tvrdnjom da je završio u bolnici zbog infarkta, ali da je njegov predmet preuzeo kolega, koji će mu se javiti da završi stvar do kraja. Tad je 'u igru' ušao drugi prevarant te je uspio iskamčiti i dodatni novac od iste žrtve. No, to je samo jedna od mnogih perfidnih taktika kojima su se dvojica zagorskih prevaranata služili.

Odgovornim osobama u nekim poduzećima, koja su se našla u poteškoćama, ali i jednom tzv. 'zelenašu', koji se bavio legalnim posuđivanjem novca, predstavljali su se kao djelatnici USKOKA. Govorili bi im kako se protiv njih pokreću postupci zbog kojih će završiti u zatvoru i platiti milijunske kazne, ali da oni to 'mogu srediti'. Tako im je, u jednom slučaju, spomenuti 'zelenaš' isplatio 50 tisuća eura. P

Prevaranti su zahtijevali da se primopredaja novca obavi u Zagrebu ispred zgrade USKOK-a, kako bi žrtva bila još uvjerenija da je uistinu riječ o djelatnicima USKOK-a.

Isto tako, predstavljajući se kao policajci, kontaktirali su ljude za koje su znali da trebaju platiti novčane kazne te ima obećavali da će to oni 'riješiti', ukoliko im plate polovicu iznosa. Jednog su Zagorca, koji je trebao platiti kaznu od pet tisuća kuna, tako prevarili uzevši mu 2,5 tisuća kuna.

Kako je za Zagorje.com ispričao Košutić, broj prevarenih Zagoraca penje se zasigurno na tridesetak, a isti broj prevarenih vjerojatno ima i u drugim dijelovima Hrvatske. No, pitanje je kolika je stvarna, takozvana, 'crna brojka' prevarenih, obzirom da mnogi prevareni šute ili zbog straha od kaznenog progona ili zbog nade da će, ako budu šutjeli, uspjeti kod prevaranata ishodovati povrat novca. - Mi apeliramo na sve građane koji su prevareni da nam se bez straha od sankcija jave. Naime, na taj način pomoći će nam da u daljnjim istragama kako bi se prevaranti koji već godinama varaju ljude ovaj put zadržali u zatvoru na dulje vrijeme.

Ljudi koji su žrtve prevare se ne trebaju bojati jer nisu počinili nikakvo kazneno djelo, obzirom da nisu dali mito ovlaštenoj osobi već su dali novac prevarantima. Ako žele pokušati doći do svog novca kojeg su dali prevarantima, jedini mogući način je da prijave prevaru i pokušaju putem nadležnih institucija tražiti obeštećenje. Ako zbog srama ili straha žrtve budu šutjele, mogu se pozdraviti sa svojim novcem - apeliraju iz PU krapinsko - zagorske.