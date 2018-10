'Kondomi su vam ruski rulet': Don Stojić gostovat će u školi

Na obavijesti o predavanju don Damira Stojića u zagrebačkoj Školi za modu i dizajn piše da će na dan predavanja nastava biti skraćena. O kakvu se predavanju radi i zašto se skraćuje nastava, Dnevnik.hr upitao je vršiteljicu dužnosti ravnatelja dr. sc. Maju Dadić Žeravicu.

- Dana 25. 10. 2018. godine u 13:20 sati studentski kapelan Zagrebačke nadbiskupije don Damir Stojić održat će predavanje u sklopu nastave vjeronauka s temom Mladi i vjera za učenike/-ce koji/-e pohađaju nastavu katoličkog vjeronauka. Ostali nastavnici i učenici su pozvani prema svojim aspiracijama. Dakle, otvoreno je za sve nastavnike i učenike, ali u sklopu nastave vjeronauka. Primjerice, kao što recimo neke sadržaje iz struke mogu, ukoliko ih zanima, pratiti i nastavnici iz općeobrazovnih predmeta.

Stoga naglašavam kako nema obveze prisustva navedenom predavanju, a s čime su upoznati naši nastavnici i učenici. Nastava toga dana je skraćena obzirom da je drugačije vrlo teško organizacijski izvesti održavanje predavanja obzirom da u našoj Školi 183 učenika/-ca od ukupno 322 upisanih pohađa nastavu katoličkog vjeronauka. Na takav način postupamo prema svim našim vanjskim predavačima. (...)

Kao što vidite iz navedenog, naš školski život bogat je mnogim aktivnostima kojima pokušavamo zadovoljiti interese naših učenika/-ica i nastavnika/-ica. U prilogu Vam šaljemo obavijest koja je interna i objašnjena našim djelatnicima i učenicima, tako da objava bez konteksta naše Škole mijenja smisao - piše u priopćenju škole koje je potpisala v.d. ravnatelja Dadić Žeravica.

- Riječ je o predavanju u sklopu nastave vjeronauka i naravno da nije obvezno ni za koga, već na njega idu učenici vjeronauka, a svi ostali mogu i ne moraju doći. Nastava na dan predavanja nije skraćena zbog vjeronauka, to je uvijek tako kad imamo nekakva vanjska gostovanja. Nema veze je li riječ o don Damiru Stojiću, nekoj udruzi koja drži nekakvo predavanje ili je riječ o fakultetskom profesoru, uvijek isto postupamo - kazala je Dadić Žeravica te dodala kako Stojić gostuje u školi kao i svi ostali predavači.

Ministarstvo traži hitno očitovanje

O svemu se oglasilo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

- Ministarstvo je zatražilo hitno očitovanje škole o navedenom slučaju. Stav je Ministarstva da učenici i radnici Škole koji nisu vjernici ili nisu vjernici većinske katoličke vjeroispovijesti ne budu dovedeni u diskriminirajući položaj, dakle da se takve i slične aktivnosti organiziraju tako da ne budu obvezujuće za sve učenike. Nadležnost je i obveza svake školske ustanove planirati i provoditi kulturne, javne i ostale aktivnosti u skladu s propisima, pri čemu su dužne zaštititi prava i interese svih učenika - priopćili su.

Odrekao se U2 zbog pobačaja

Podsjetimo, don Stojić je u javnosti poznat po radikalnim izjavama. U svibnju se odrekao svog do tad najdražeg benda U2.

- U2 je službeno podržao ubojstvo nerođene djece u Irskoj, takozvani pobačaj. Irci na referendum idu 25. svibnja. Riječ je o poznatom 8. amandmanu Ustava koji štiti život nerođene djece. Od danas, umjesto In the name of love, uz U2 stoji In the name of death. Izdali su svoje kršćanske korijene i sav njihov humanitarni trud pada u vodu. Za U2 se može reći da su najbolji rock bend našeg vremena, ali ne više. Od danas su najgori - napisao je tad.

Ni mjesec dana kasnije rekao je:

- Ako udana žena s troje djece zanemaruje obitelj i dom zato da bi dnevno izmolila desetak pobožnosti, to nije pretjerivanje u vjeri, nego jednostavno grijeh. Vjera od te žene traži da na prvom mjestu obavlja svoje staleške dužnosti. Prema tome vjera nije tu ništa kriva, nego pogrešno shvaćanje vjere.

Don je pozivao sve na prosvjed protiv Istanbulske konvencije, aktivno sudjelovao u organiziranju i zagovaranju referenduma o ustavnoj definiciji braka. Mediji su svojevremeno prenijeli i njegovu izjavu da "silovane žene ne mogu zatrudnjeti", ali on ju je kasnije opovrgnuo.

Don Stojić studentima na predavanjima savjetuje apstinenciju od seksa, do početka braka i tvrdi 'aktivno prati sedam-osam momaka koji imaju sklonost prema istom spolu'. Citirao je Bibliju, uvjeren da taj vjerski spis može određivati što je zajednica između dvoje ljudi i je li homoseksualnost normalna.

- Tim momcima kažem: Vi možete bolje. Brak je ključna tema. To je dokaz Božje ljubavi za čovjeka, govorio je don Stojić.

'Ne seksajte se prije braka'

Ovo su još neke poznate Stojićeve izjave:

"Rodna ideologija je znanstvena fantastika"

"Žene ne mogu biti svećenici, ali niti ja ne mogu roditi"

"Masturbacija se događa kod mladića. Oni se bore s tim"

"Ja se ne sjećam kako sam se ja odnosio prema tome u mladim danima"

- Želim preventivno djelovati pa govorim mladima: ‘Nemojte se seksati prije braka i neće vam trebati kontracepcija’. Također proizvođači i razne ideologizirane udruge lažu pa takve proizvode reklamiraju kao ‘siguran seks’. Trebali bi bar biti iskreni i govoriti da se radi o sigurnijem seksu. Znam dva homoseksualca koji su koristili kondome i obojica imaju HIV, kao i djevojku koja je konzumirala seks uz kontracepciju i oboljela je od HPV-a. Kako onda da podržavam kontracepciju? Kondom je ruski rulet, govorio je Stojić studentima.

Tema: Hrvatska