Žena (28) s područja Beswicka u Manchesteru s mentalnim zdravstvenim problemima pretukla je prije tri godine svoju sedmogodišnju kćer koja je spavala u svom krevetu. Identitet žene ostaje nepoznat radi zaštite malene djevojčice.

Kada je rodbina pronašla majku, ona je citirala redove iz Shakespeareova Macbetha, kao i biblijske spise.

Djevojčica, koja sada ima 10 godina i koja je u udomiteljstvu, odvedena je u dječju bolnicu Royal Manchester, gdje je policajcima rekla da se probudila u krevetu i zatekla majku kako je udara po glavi i odvlači iz sobe. Pretrpjela je veliko krvarenje lijevog oka, posjekotine ključne kosti, prsa i potkoljenice te teški presjek uha. Njene ozljede označene su kao opasne po život. Oporavila se nakon što je tri tjedna provela u bolnici, ali je ostala nagluha te mora nositi slušni aparat.

Žena je privedena prema Zakonu o mentalnom zdravlju, ali je kasnije optužena za nanošenje teške tjelesne ozljede s namjerom.

No, kada se pojavila na sudu Minshull Crown u Manchesteru, žena je pošteđena zatvora nakon što je priznala krivnju zbog nanošenja ozljeda. Maksimalna kazna za nanošenje teških ozljeda je pet godina, a umjesto toga, ona je dobila trogodišnji rad u zajednici te je sud njezino ponašanje prosudio kao ponašanje uzrokovano 'mješavinom mentalnih problema i zlouporabe droga'.

U izricanju presude sutkinja Elizabeth Nicholls rekla joj je: 'Divljački ste krenuli prema svojoj kćeri dok je spavala, odvukli ste je iz kreveta i tukli, a ona je zadobila ozljede koje su opisane kao opasne po život. Neće ostati samo fizički ožiljci, već dugotrajne emocionalne traume koje će vaša kćer imati zbog te noći. No, nema sumnje da je vaše mentalno zdravlje pridonijelo počinjenju ovog kaznenog djela, a sve to pogoršala je upotreba kanabisa i amfetamina. Nema sumnje da je ponašanje bilo uzrokovano mješavinom vaših problema i zlouporabe droga. S koje god strane gledali ovaj slučaj, to je tragedija za sve, tragedija za onu djevojku koja će imati dugoročne tjelesne i emocionalne probleme, ali i tragedija za obitelj u cjelini.'

Sud je čuo da se napad dogodio u ponoć 18. kolovoza 2018. nakon što se djevojčica probudila i pronašla mama koja je napada. Očuh djevojke čuo je vriske i otrčao gore da spasi djevojku prije nego što je nazvao sestru svoje žene i rekao joj da je ona 'poludjela'.

Sestra i njezin dečko stigli su u kuću te su ju pronašli kako bezizražajno stoji pored djetetove spavaće sobe.

- Optuženica se ponašala neobično i govorila je monotonim glasom pozivajući se na Bibliju i citirajući Macbetha. Partner optuženice bio je prestravljen i tresao se i zvao je hitnu pomoć i policiju. Partner njezine sestre rekao je da nikada prije nije vidio optuženicu da se tako ponaša i činilo mu se da je na nju utjecala droga. Optuženica je govorila: 'Jesam li ja to učinila?' Očuh je rekao da je počistio ono što je opisao kao 'krvoproliće'. Bio je uznemiren i rekao je policiji da je odozgo čuo vrisak te je odmah potrčao kako bi vidio kako njegova partnerica vuče svoju kćer. Rekao je to nije u skladu s njenim karakterom, ali rekao je da se u zadnje vrijeme ponašala prilično čudno - rekao je tužitelj John Kennerley.

Policija je istražila je li majka za ovaj zločin koristila neki predmet, ali nije pronađen nijedan dokaz o oružju.

U izjavi njezina sestra je rekla policiji: 'Moja je nećakinja zadobila ozljede koje su joj promijenile život, ali sam zadovoljna s tim što se moja sestra izjasnila krivom i nadam se da će dobiti pomoć za obnovu svog života.'

Žena je nakon napada posjećivala svoju kćer uz nadzor.

Braniteljica Jane Dagall rekla je na saslušanju kako se njena klijentica ostavila kanabisa: 'Jako se trudila riješiti svoj život i nastaviti dalje u znanju da njezina djeca imaju dobru budućnost s tetkom. Liječnici su rekli da je patila od kombinacije šizofreničkog poremećaja i lijekova koje je uzimala, a upotreba droga također je bio uzrok ovog događaja', piše Daily Mail.