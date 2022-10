Žena koju je prije 34 godine spasio policajac Mile: 'Otmica mi je obilježila djetinjstvo...'

Za događaj sam saznala od svojih roditelja. Oboje su sada pokojni, jako mladi su umrli. Tata je umro s 50 od leukemije, a mama s 48 od raka maternice, ispričala je Branka T. (34) za Index. Nju je prije 34 godine policajac Mile Domazet spasio u Makarskoj.

Branka je dakle bila ukradena beba, a pronašao ju je u gostionici Kuvajt gdje ju je presvlačila jedna žena. Nju su priveli zbog vrijeđanja službene osobe, a ona je uvjeravala policiju da je beba njena te da ju je rodila na carski rez. Naknadno je saznao da je bila riječ o ukradenoj bebi.

- Roditelji su mi zatim ukratko rekli da su me ukrali ispred dućana prehrambenih proizvoda na Pazaru i da sam sretno pronađena u Makarskoj. Rekli su mi da je žena za svoje postupke odgovarala na sudu i da nije bila zdrava osoba - ispričala je za Index te otkrila da je žena bila poznanica njene majke.

Branka je otkrila da je Mileta pronašla na Facebooku te da su popričali i zaplakali.

- Sve ovo me je jako potreslo kad sam pročitala. Tresla sam se. Kada me policajac nazvao, oboje smo plakali. Rekla sam da ne znam što da mu kažem osim da se zahvalim. Ja sam znala da me netko našao, ali nisam znala tko. 'Sreća da su me našli', mislila sam - poručila je i dodala kako joj je otmica obilježila život.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Za 24sata svoju priču ispričao je i Mile. Otkrio je kako je reagirao kada su se čuli telefonski.

- Tek što je javnost saznala za moju priču zazvonio je mobitel. Ona sa jedne, a ja sa druge strane. Javila se riječima kako je ona ona mala ukradena beba. U grlu je glas zastao i meni i njoj. Suze su nam navrle na oči. Samo da smo se nas dvoje pronašli - zadovoljno će Mile kojem se nemjerljiva sreća i sada osjeti u glasu. Otkrio je da žena sada sa svojih dvoje djece živi u Getu. Majka i otac su joj umrli.

- Rekla je da nema nikoga. Rekao sam joj: "Ma, kako nemaš nikoga? Imaš mene, sve će biti dobro." Saznao sam i da je život nije mazio. Za koji dan ćemo se i fizički sresti. Sretan sam, ne mogu vam kazati koliko. Uz moje dvoje djece i troje unučadi našao sam i nju - sretno će Mile. Uvjeren je da će skorašnji susret biti pun emocija te da će u njemu uživati i on i mlada žena, a njegove će unuke dobiti napokon i nastavak svoje omiljene priče o izgubljenoj pa pronađenoj bebi.

