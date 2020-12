- Priznajte da osje\u0107ate unutar sebe da ovom gradu tako malo treba da bi zasjao, ali umjesto ponosa, politi\u010dari koji vode ovaj grad ujedinili su nas u susramlju - rekla je na po\u010detku.

<p>Branka Ramljak, sveučilišna profesorica na Ekonomskom fakultetu u Splitu, videom je objavila kandidaturu za gradonačelnicu Splita na lokalnim izborima 2021. godine. Na izbore će izaći kao nezavisna kandidatkinja, a videom predstavlja sebe i motivaciju zbog koje ulazi u politički ring.</p><p>- Priznajte da osjećate unutar sebe da ovom gradu tako malo treba da bi zasjao, ali umjesto ponosa, političari koji vode ovaj grad ujedinili su nas u susramlju - rekla je na početku.</p><p>Osvrćući se na megalomanska obećanja aktualne politike i nabrajajući po njoj najveće komunalne probleme grada nastavlja.</p><p>- Ljudi, grad nam je 2020. godine šporak, a djeca nemaju slobodan pločnik po kojem mogu do škole. Male stvari čine grad velikim, a Split koji se ponosi prvacima svita, ima politike daleko nazadnije od mnogih hrvatskih općina – zaključuje Ramljak.</p><p>Video je iskoristila i kao poziv na suradnju svim građanima i pojedincima koji dijele frustraciju dosadašnjim načinima upravljanja gradom, a koji imaju hrabrosti izložiti se i vjeruju da svojim doprinosom Split mogu učiniti boljim. Poziva ih ne da jednog političara zamijene drugim, nego da preokrenu način na koji su do sad birali.</p><p>Branka Ramljak bila je predsjednica Udruge Računovođa i financijskih djelatnika, prorektorica Sveučilišta u Splitu, predsjednica Nadzornog odbora Hajduka, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, ali i povjerenica Grada Splita u proljeće 2017. preuzevši vlast od Ive Baldasara nakon što je grad ostao bez proračuna. U slučaju pobjede bila bi to prva žena na čelu Splita od neovisnosti Hrvatske i druga u povijesti grada nakon Gordane Kosanović krajem 80-tih godina prošlog stoljeća</p>