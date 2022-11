Ženi je izbio zube i s djetetom se skrivao u šumi. Dobio samo 10 mjeseci. A DORH se nije ni žalio

Otac (31) šestero djece sa šireg područja Zagreba, koji je brutalno istukao suprugu i izbio joj zube, a potom pobjegao s djetetom u šumu i prijetio joj smrću, u zatvoru će morati provesti tek deset mjeseci.

Naime, Županijski sud u Varaždinu potvrdio je prvostupanjsku presudu kojom je nasilnik zbog tri kaznena djela - teške tjelesne ozljede, prijetnje i povrede djetetovih prava, osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu sa zaštitnim nadzorom.

Sramotno mala kazna

Točnije, utvrdili su mu jedinstvenu kaznu zatvora od jedne godine i deset mjeseci, s time da deset mjeseci mora provesti u zatvoru, dok će preostali dio boraviti na slobodi ako u roku od pet godina ne počini novo kazneno djelo.

Zaštitni nadzor znači da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ne uračunava u vrijeme provjeravanja i rok provjeravanja počinje teći od dana izdržane kazne. Mora i na obvezno liječenje od alkoholizma koje može trajati najdulje do tri godine.

Teretili su ga da je u ožujku ove godine u večernjim satima pijan došao kući u kojoj živi sa suprugom i djecom te nastavio piti što je tražio i od žene. Nakon što je ona to odbila, uhvatio ju je za kosu i udario je koljenom u lice, a potom i šakom pri čemu je nesretnoj ženi izbio nekoliko zuba. Bojeći se dolaska policajaca odveo je maloljetnog sina u šumu gdje je s njim proveo noć. S mobitela koji je uzeo ženi je zaprijetio da će spavati na groblju kao njezina mama. Na suđenju je djela priznao te tvrdio da se iskreno kaje.

U više je navrata od 2015. do 2022. prekršajno osuđivan zbog nasilja nad suprugom, često i pred djecom, no, kako je kazao, sve je to posljedica njegovih problema s alkoholom te mu je drago da će mu odrediti liječenje od alkohola. Mjere zabrane približavanja supruzi i djeci nije kršio zbog čega od događaja nije dolazio kući. Vještak psihijatar utvrdio je da je nasilnik, uslijed višegodišnje ovisnosti o alkoholu, u trenutku događaja bio smanjeno ubrojiv što je također sud uzeo u obzir tijekom izricanja sankcije. Iz izvješća Centra za socijalnu skrb proizašlo je da je muškarac u njihovu tretmanu još od 2012. godine.

Čak se žalio na ovu kaznu

Na prvostupanjsku presudu žalio se samo okrivljeni smatrajući da je i ona prestroga te da mu je zapravo trebalo odrediti uvjetnu kaznu. Smatrao je da sud nije u dovoljnoj mjeri cijenio olakotne okolnosti, kao činjenicu da se pomirio sa suprugom, koja mu je sve oprostila, te da je odlučan liječiti se od alkoholizma. Uz to nadničari i šalje novce supruzi.

Otegotna mu je bila ranija prekršajna osuđivanost

U obrazloženju presude viši sud navodi da nije mogao intervenirati u presudu jer je izostala žalba državnog odvjetništva koje je vodilo slučaj. Inače, državno odvjetništvo poznato je po tome da se gotovo uvijek žali na presudu, ako je osuđujuća, obično se žale na visinu kazne zbog čega se stječe dojam da su bili zadovoljni s izrečenih tek deset mjeseci zatvora.

Sramota cijelog sustava

U konkretnom slučaju drugostupanjski sud utvrdio je povredu odredaba Kaznenog zakona, ali ne na štetu već u korist okrivljenika. Naime, za nanošenje teške tjelesne ozljede u kvalificiranom (težem) obliku propisana je kazna od tri do osam godina zatvora koja može biti manja jedino uz primjenu odredaba o ublažavanju kazne.

Prvostupanjski sud nije primijenio te odredbe, a svejedno je nasilniku za nanošenje teške ozljede bliskoj osobi, odnosno supruzi, izrekao tek godinu dana zatvora.

Kako ova povreda zapravo ide u korist okrivljenog, drugostupanjski sud o njoj ne pazi po službenoj dužnosti, a odvjetništvo se na nju nije žalilo, ova sramotno mala kazna je potvrđena.



Najčitaniji članci