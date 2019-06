Ženi su tijekom poroda izvrnuli maternicu, umrla je u mukama

Nakon što je zdrava djevojčica stigla na svijet, novopečenoj majci Alisi Tepikini (22) nije izašla posteljica. Porodničarka je povukla pupčanu vrpcu i pritom mladoj majci izvrnula maternicu. Djevojka je preminula. Ruske vlasti su pokrenule istragu nad svim članovima medicinskog tima koji je sudjelovao u porodu. Članovi tima nisu suspendirani i do okončanja istrage rade na svojim radnim mjestima. Istovremeno, inspektori pripremaju snažan slučaj protiv njih gdje bi im u sudskom epilogu moglo prijetiti najmanje tri godine u zatvoru zbog ubojstva.

Alisina majka Svetlana Malyukova za ruske novine Komsomolayska Pravda kazala je da se nada okončanju istrage.

- Nadam se da će uspjeti dokazati njihovu krivnju i da neće izbjeći kaznu - rekla je.

Opisala je i tijek poroda svoje kćeri. Kazala je kako je babica pozvala opstetričarku vidjevši da posteljica ne izlazi. Liječnica je došla i uhvatila rukama pupčanu vrpcu te je snažno povukla.

Foto: pexels

- Ono što je uslijedilo zove se inverzija maternice. Ona je povukavši pupčanu vrpcu zapravo izvrnula maternicu. Naime, taj organ u ženskom tijelu nije fiksiran u utrobi čvrstim vezama, ali ima potporu u tzv. parametrijima koji je drže u tom položaju. Kad se te veze pokidaju, dolazi do izvrnuća maternice. Takva se situacija čak i prije događala iznimno rijetko, a pogotovo danas. U prošlosti ih je bilo više kad su žene puno rađale pa je tkivo postalo mlohavo. Ja u svom životu to nisam vidjela, a 50 godina radim u ginekologiji - istaknula je prof. dr. sc. Višnja Milković Latin, dr. med.. Dodala je kako je riječ o stanju koje može ugroziti život, a brza kirurška intervencija je nužna.

- Takvo je stanje šok za tijelo i zbog njega žena može iskrvariti - dodala je dr. Latin.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Upravo je to bilo u slučaju Tepikine. Njezin otac kazao je novinarima da je cijeli porod nalikovao srednjovjekovlju.

- Liječnica je toliko snažno povukla pupčanu vrpcu da je moja kći zajaukala od bolova. Od njezinih vriskova odzvanjala je cijela bolnica. To je prouzročilo stanje šoka i teško krvarenje. Ona je pala u komu, a zatim joj je stalo srce. Nikad više nije se probudila - nastavila je očajna majka. Osoblje klinike zatražilo je helikopter u pripravnosti kako bi trudnicu odvezli u veći medicinski centar, no bila je preslaba za let. Hitno su je odvezli u salu i operirali, no nisu joj uspjeli spasiti život.

Foto: Dreamstime

Službeni uzrok smrti je "težak šok prouzročen bolovima". Očajni roditelji tek su sada otkrili da joj je posteljica istrgnuta zajedno s maternicom. Regionalni ministar zdravstva u Sverdlovsku kazao je da su disciplinski kaznili čitav tim, no u tijeku je i službena kriminalistička istraga.

- Pravosudni organi će ispitati njihovu krivnju i odgovarajuću kaznu, tako su mi rekli - kazala je majka. Alisina posteljica nije se odvojila od maternice, navodi se u dokazima, a komplikacija je možda nastala jer su u bolnici ženi inducirali porod tjedan dana prije termina. Neimenovani stariji ruski porodničar ustvrdio je da je bilo agresivnog uklanjanja placente u ovom slučaju. Ručno uklanjanje placente obično se izvodi pod općom anestezijom i operativnim putem.

- Nazvala sam bolnicu i pitala ih je li Alisa vidjela kćer prije smrti. Bilo mi je važno to znati. Rekli su da je vidjela dijete i nasmiješila se - kazala je baka Ludmila. Otac djevojčice i Alisin suprug Nikolaj Tepikin (22) odmah po porodu s bebom je otišao u drugu bolnicu jer je malena pretrpjela ozljede vrata pri porodu. Vrativši se nekoliko sati poslije otkrio je da mu je supruga u kritičnom stanju, no dopustili su mu da sjedne uz nju. Ispostavilo se da je Alisa već umrla.