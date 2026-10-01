Trodnevni štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, tijekom kojeg su bili obustavljeni javni prijevoz i odvoz otpada, prekinut je u srijedu bez dogovora sindikata i poslodavaca nakon što je Županijski sud u odvojenim odlukama odlučio da je štrajk nezakonit.
ZET SE VRAĆA U NORMALU Od danas tramvaji i autobusi voze opet prema rasporedu
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Tijekom štrajk zabilježena potražnja za javnim biciklima i taksijima
Štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) i Čistoći krenuo je u ponedjeljak u 3,30 sati te je utjecao na prometne navike stanovnika.
U Zagrebu je zbog štrajka vozača ZET-a zabilježen velik porast potražnje za gradskim javnim biciklima Bajs, a u samo nekoliko dana registrirano je više od 7280 novih korisnika, izvijestio je u utorak Grad Zagreb.
U ponedjeljak, prvog dana štrajka vozača ZET-ovih tramvaja i autobusa, korisnici Bajsa ostvarili su 24.509 vožnji, što je najveći dnevni rezultat od pokretanja sustava.
Broj najmova bio je gotovo 88 posto veći nego prošlog ponedjeljka, dok je svaki pojedini Bajs bicikl unajmljen više od 12 puta tijekom dana, naveo je Grad.
Boltovi podaci za prva dva dana štrajka u Zagrebu pokazali su rast ukupne potražnje od 300 posto, a broj rezerviranih vožnji narastao je za 644 posto, izvijestili su u utorak iz te tvrtke.
Iako je najintenzivniji pritisak na potražnju vožnji na zahtjev zabilježen u ponedjeljak, kada je rast ukupne potražnje bio 300 posto veći nego prošloga ponedjeljka, povećana potražnja nastavila se i drugog dana štrajka, ističu u Boltu dodajući da je drastično narastao i broj rezerviranih vožnji.
Iz HŽ-a Putnički prijevoz poručili su u ponedjeljak da vlakovi voze prema redovnom voznom redu i da je bio zabilježen pojačan priljev putnika.
Sindikati privremeno prekinuli štrajk i najavili žalbe Vrhovnom sudu
Predsjednik Sindikata vozača i komunalnih radnika Čistoće Mumin Hodžić potvrdio je u srijedu da će poštivati odluku Županijskog suda da je štrajk Zagrebačkog holdinga nezakonit, prekinuli su ga te će radnici u drugoj i trećoj smjeni nastaviti raditi, a najavio je i žalbu Vrhovnom sudu.
"Ova presuda nije potpisala kolektivni ugovor to moraju učiniti poslodavac i sindikati", rekao je Hodžić pozvavši poslodavca na pregovore bez obzira na presudu, jer se rješenje neće postići osim potpisivanjem novog kolektivnog ugovora.
Štrajk u ZET-u privremeno se prekida do pravomoćne odluke Vrhovnog suda, rekao je u srijedu navečer predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
Županijski sud u Zagrebu danas je štrajk radnika ZET-a proglasio nezakonitim zato što nisu ugovoreni nužni poslovi koje sindikati moraju osigurati za vrijeme njegova trajanja.
Jović je potvrdio da će sindikat Vrhovnom sudu podnijeti žalbu na tu presudu. "Ovo je prvostupanjska, a ne pravomoćna presuda. Žalit ćemo se Vrhovnom sudu i za nekakvih 20-ak dana očekujemo odluku u ovom predmetu“, izjavio je Jović oko 19 sati na Remizi koju su neposredno prije njegove izjave napustili prvi tramvaji.
Sindikat je, u interesu građana i radnika, odlučio privremeno zaustaviti štrajk i staviti ga u mirovanje do pravomoćne odluke, rekao je Jović. „Vidjet ćemo hoće li se nakon toga obnoviti pregovori“, rekao je.
Tramvajski i autobusni promet po predviđenom rasporedu
Zagrebački električni tramvaj (ZET) priopćio je da će od prvog jutarnjeg izlaska vozila u četvrtak tramvajski i autobusni promet biti uspostavljen prema predviđenom rasporedu vožnje, a od srijede navečer ponovno se uspostavlja u punom opsegu te je bilo u tijeku uključivanje vozila na sve linije.
Prvi tramvaji s okretišta na Remizi krenuli su u srijedu oko 18,30 sati nakon što je zagrebački Županijski sud odlučio da je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit.
Tijekom trodnevnog štrajka bio je obustavljen javni gradski prijevoz te ozbiljno poremećen odvoz otpada.
Zagrebački Županijski sud u srijedu je odlučio da je štrajk u ZET-u nezakonit, nakon što je istu odluku drugo sudsko vijeće donijelo u sporu sindikata sa Zagrebačkim holdingom.
Riječ je o prvostupanjskim presudama na koje nezadovoljne strane imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu. Rok za žalbu na današnju odluku je 15 dana, a Vrhovni sud o žalbi mora odlučiti u roku od pet dana.
Sutkinja Ksenija Jakovčević objavila je presudu kojom je prihvaćena tužba Uprave Holdinga protiv triju sindikata - Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoća Zagreb, Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske te Sindikata komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske.
Nepravomoćnu presudu u sporu ZET-a protiv Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb te Sindikata autobusnog - tramvajskog prometa Hrvatske objavila je sutkinja Lidija Bošnjaković.
Trodnevni štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, tijekom kojeg su bili obustavljeni javni prijevoz i odvoz otpada, prekinut je u srijedu bez dogovora sindikata i poslodavaca nakon što je Županijski sud u odvojenim odlukama odlučio da je štrajk nezakonit.
Redovita usluga sakupljanja komunalnog otpada uspostavljena je u srijedu popodne, nakon što je od ponedjeljka zbog štrajka radnika bila prekinuta, a uspostavljeno je i pružanje ostalih usluga građanima, priopćio je Holding.
Jučer iza 14 sati, više od 150 radnika podružnice Čistoća s 56 vozila uputilo se na redovne zadatke čime je ponovno uspostavljena javna usluga sakupljanja odvoza otpada od građana.
Također, 40 radnika Čistoće upućeno je na obavljanje redovitih aktivnosti čišćenja javnih površina. Redovita usluga sakupljanja komunalnog otpada time je ponovno uspostavljena, navodi u priopćenju Zagrebački holding.
Također, uspostavljeno je pružanje redovite usluge održavanja i čišćenja zelenih površina, kao i ostalih usluga prema građanima koje pružaju različite podružnice Zagrebačkog holdinga.