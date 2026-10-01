ZET SE VRAĆA U NORMALU Od danas tramvaji i autobusi voze opet prema rasporedu

Tijekom štrajk zabilježena potražnja za javnim biciklima i taksijima

Štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) i Čistoći krenuo je u ponedjeljak u 3,30 sati te je utjecao na prometne navike stanovnika.

U Zagrebu je zbog štrajka vozača ZET-a zabilježen velik porast potražnje za gradskim javnim biciklima Bajs, a u samo nekoliko dana registrirano je više od 7280 novih korisnika, izvijestio je u utorak Grad Zagreb.

U ponedjeljak, prvog dana štrajka vozača ZET-ovih tramvaja i autobusa, korisnici Bajsa ostvarili su 24.509 vožnji, što je najveći dnevni rezultat od pokretanja sustava.

Broj najmova bio je gotovo 88 posto veći nego prošlog ponedjeljka, dok je svaki pojedini Bajs bicikl unajmljen više od 12 puta tijekom dana, naveo je Grad.

Boltovi podaci za prva dva dana štrajka u Zagrebu pokazali su rast ukupne potražnje od 300 posto, a broj rezerviranih vožnji narastao je za 644 posto, izvijestili su u utorak iz te tvrtke.

Iako je najintenzivniji pritisak na potražnju vožnji na zahtjev zabilježen u ponedjeljak, kada je rast ukupne potražnje bio 300 posto veći nego prošloga ponedjeljka, povećana potražnja nastavila se i drugog dana štrajka, ističu u Boltu dodajući da je drastično narastao i broj rezerviranih vožnji.

Iz HŽ-a Putnički prijevoz poručili su u ponedjeljak da vlakovi voze prema redovnom voznom redu i da je bio zabilježen pojačan priljev putnika.