ZG župnik plaši djecu smrtnim grijehom ako ne budu na misi: 'Nisam to ja izmislio, tako piše'

Roditelji jedne zagrebačke župe požalili su se da su im se djeca prestrašila poruke koju je poslao župnik.

- Župnik nas je u mailu upozorio da ako ne dođemo na misu na blagdan da je to smrtni grijeh. Dolazim iz katoličke obitelji i nitko mi nikad nije rekao da je nedolazak na misu smrtni grijeh. Učili su me o 7 smrtnih grijeha, oholost, zavist, bludnost, škrtost, itd... Naime,dijete mi je sada jako uplašeno jer ako slučajno ne dođe na misu misli da će se nešto loše desiti njoj ili nekome drugom - rekao nam je zabrinuti roditelj.

Župnik je u mailu obavijestio kako za vrijeme praznika neće biti redovite kateheze za prvopričesnike te upozorio da su obavezni dođu na misu za blagdan Svih Svetih.

- Podsjećam da je 1. studeni svetkovina Svih svetih koja je zapovijedani blagdan u našoj mjesnoj Crkvi što znači da je dolazak obavezan kao da je riječ o nedjelji, a nedolazak ide pod smrtni grijeh - napisao je župnik.

Župnik nam je objasnio kako svi znaju da je u srijedu zapovjedni blagdan, a on je za svaki slučaj želio obavijesti one koji toga nisu svjesni.

- Žao mi je da su to tako shvatili, ne znam zašto se meni nisu prvo obratili, uvijek sam dostupan ako ima bilo kakvih pitanja ili problema. Ne znam zašto bi se djeca bojala, s njima se nisam ni vidio ni čuo, poruka je poslana roditeljima. To za zapovjedi blagdan i grijeh nisam ja izmislio, tako je u katekizmu. Naravno ako je netko bolestan ili na bilo koji drugi način spriječen doći na misu, to je uredu, obaveza se tada poništava. Ne vidim stvarno razloga za ikakvu zabrinutost - rekao nam je župnik te dodao da ne zna na koji način bolje objasniti situaciju da ne bi bila krivo shvaćena.

Pozvao je i roditelje da mu su slobodni obratiti mu se ako imaju ikakvih nedoumica ili problema.

Katekizam katoličke crkve inače navodi sljedeće: 2181 – Nedjeljna Euharistija utemeljuje i učvršćuje cjelokupno kršćansko djelovanje. Zato su vjernici dužni sudjelovati u Euharistiji u zapovjedne dane, osim ako su opravdani ozbiljnim razlogom (npr. bolest, skrb za dojenčad, ili su od svoga župnika dobili oprost). Oni koji hotimice ne izvrše tu obvezu čine teški grijeh.