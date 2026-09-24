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Nagradna igra PLUS+

Zgrabi Oranž! Skupi samo tri kupona i osvoji brojne nagrade!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Zgrabi Oranž! Skupi samo tri kupona i osvoji brojne nagrade!
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Uz malo truda vaš može biti novi TV, usisavač, kuhinjski robot ili romobil, ali i bonovi u dm-u, i Lidlu. Dijeli se i pet vaučera u Termama Sveti Martin za polupansion, kupanje i wellness...

U petak, 25. rujna 2026. započinjemo s novom nagradnom igrom "Tri kupona sakupi i vrijedne nagrade pokupi" koja donosi nekoliko vrijednih nagrada. Ukupni fond nagrada u ovoj nagradnoj igri koja traje do 28. rujna iznosi 3154,93 eura. Zaigrajte s nama i vaš može biti električni romobil MS Energy Urban, televizor LG, Lidl darovna kartica, dm darovna kartica ili jedan od pet vaučera u Termama Sveti Martin. Vaučer uključuje smještaj za dvije osobe s polupansionom u standardnoj sobi u hotelu, kupanje i jedan ulazak po osobi u Svijet sauna u trajanju od 180 minuta. Vaučer je moguće iskoristiti do 19. veljače 2027., uz izuzeće termina od 23. 10. do 1. 11. 2026. te od 18. 12. 2026. do 9. 1. 2027. Tu su i vrijedni Nespresso Essenza Mini aparat za kavu, Vitapur kuhinjski robot Rosmarino Elite i Kärcher parni čistač.

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