Zima je pred vratima, poznati meteorolog otkriva: 'Ova će biti svježija, uskoro stiže snijeg...'

Novi tjedan donosi nam promjenjivo vrijeme i kišu, a krajem tjedna očekuje se i osjetan pad temperature po cijeloj državi... Ljubitelji hladnog vremena napokon bi trebali doći na svoje...

- Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će padati kiša, većinom na Jadranu i uz njega dok će sjeverni krajevi uglavnom biti suhi. Ujutro ponegdje u unutrašnjosti može biti magle. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 4, na Jadranu između 7 i 12. Najviša dnevna od 6 do 11, na moru između 13 i 17 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak.

Foto: DHMZ

A kako će tjedan odmicati, temperature bi trebale drastično pasti. U subotu se u Zagrebu očekuje i minus šest stupnjeva Celzijevih, idući vikend slične temperature trebale bi biti u Osijeku, Varaždinu... Dok će se u Gospiću temperatura približiti minus deset stupnjeva Celzijevih. I jug države može na neko vrijeme zaboraviti na više temperature...

A kakva nas zima čeka? Hoće li biti najhladnija u zadnjih nekoliko desetljeća kako su neki najavili?

- Na temelju trenutačnih izračuna prognostičkih modela, ali i odgovarajućim cirkulacijama (telekonekcije) signali (ponovno) teže u smjeru toplije zime, u odnosu na višegodišnji prosjek 1991.-2020., kad se u obzir uzmu sva tri mjeseca (prosinac-veljača). Ipak u odnosu na zimu 2023./2024., očekivanja su da bi ova zima ipak mogla biti malo svježija... Nemoguće je precizirati točno "u datum“ kad ćemo, povrh toplijeg razdoblja, imati i povremene prodore hladnijeg zraka sa sjevera, jer to nije ni svrha sezonske prognoze vremena. Ukoliko bismo gledali pojedinačno, hladniji period je moguć u siječnju, uslijed prognozirane anticiklonalne situacije koja može uvjetovati i dugotrajnije periode s temperaturnom inverzijom na kopnu, što bi modificiralo temperature zraka i učinilo ih "umjetno“ nižima. Ljubiteljima zime na znanje, neće povremeni hladni prodori izostati ni ove zime, uostalom, kao i svake druge godine... - kaže u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju poznati BiH meteorolog Nedim Sladić.

Evo kakvo vrijeme očekuje idućeg tjedna:

- Već početkom tjedna (utorak) očekuje nas jačanje južine na prednjoj strani duboke doline i nagovještava novu promjenu vremena, koja će kulminirati sredinom idućeg tjedna, kad očekujemo osjetniji pad temperature zraka i zahlađenje. Ono je povezano s izraženijim hladnim frontalnim sustavom koji će se premjestiti sa sjeverozapada Europe, s kojim bi moglo biti i prvog ovosezonskog snijega, ne samo u Lici i Gorskom Kotaru, bilo prolazno i u nižim kontinentalnim predjelima Hrvatske - kaže Sladić za SD.

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata