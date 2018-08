Ziona Train - velikani duba nastupaju u Puli!

Zion Train je britanski dub bend koji je nastao u Oxfordu 1988. godine.Godine 2011. izdali su "The Very Best of Zion Train - Dub Revolutionaries" na world music labelu Nascente, domu izvođača Skatalites, Manu Dibango, Nusrat Fateh Ali Khan i Ladysmith Black Mambazo, te svoj deseti album ‘State of Mind’. Iste su godine održali turneju u SAD-u i europsku turneju, a u 2012. su nastupili u preko 18 zemalja svijeta: prvi puta svirali su na karipskom karnevalu Madasound na Martiniqueu i na kalifornijskom festivalu SNWMF, odradili su petu po redu japansku turneju i četvrtu meksičku turneju, te nastupali na glavnim pozornicama poznatih europskih festivala: Rototom, Outlook, Boomtown…

U svoja postignuća ubrajaju i Jamaican Reggae Grammy za ‘Best Dub Album’ s albumom ‘Live as One’ kojeg su izdali 2007. godine i na kojem su im se pridružili Earl 16, Tippa Irie, Dubdadda, YT, Marlene Johnson, Raiz i Lua, te nastupe na festivalima kao što su Glastonbury, Wicker Man festival u Velikoj Britaniji, Reggae Geel u Belgiji, Rototom Sunsplash u Italiji i Reggae Sun Ska u Francuskoj. Osnivač Zion Traina, Neil Perch, vlasnik je i izdavačke kuće Universal Egg osnovane 1999. godine koja se specijalizirala za dub, elektroničku i svjetsku plesnu glazbu. U petak, 17. kolovoza uz Zion Train nastupit će Anja G & Dr.Obi, Teddy-Lee te Foreigners Everywhere. Oni koji su kupili ulaznice za odgođeni koncert Elementa s istima mogu ući na koncert Zion Traina.

Petak, 17.8.2018. // 22 – 04

ulaznice u pretprodaji: 60 kn

(Klub Kotač, Pula / Dućan ploča PDV, Zagreb / sustav Entrio)

na ulazu: 80 kn

Zion Train

Anja G & Dr.Obi

Teddy-Lee

Foreigners Everywhere