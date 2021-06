Danas istječe 48 satni roka žalbe Ustavnom sudu na rješenje Županijskog izbornog povjerenstva, kojim se kao neosnovan odbija prigovor kandidata za gradonačelnika Karlovca Davora Petračića na regularnosti izbora na 15 biračkih mjesta s izlaznošću do 94 posto birača.

Petračić, nezavisni kandidat s potporom SDP-a, je za Hinu rekao da se neće žaliti, jer, ustvrdio je, da bi to 'trebao biti posao onih koji su za to odgovorni i plaćeni i to zbog političke higijene i provjere je li zbilja izlaznost bila nevjerojatnih 60 do 94 posto ili je bilo neregularnosti'. Dodao je da je prosječna izlaznost u Karlovcu bila 41.5 posto.

Prema njegovim tvrdnjama, "takva izlaznost evidentno nije prirodna, uzrokovana je vjerojatnom krađom glasova".

ŽIP je u svom rješenju prigovor nazvao “neosnovanim” iz razloga što "podnositelj prigovora ne navodi niti jednu okolnost ni objektivne razloge kojo bi upućivali na sumnju u vjerodostojnost zapisnika o radu biračkih odbora”, a da razlog provjere korištenja biračkog prava odredenog birača ne može biti "izražavanje puke sumnje u evidenciju odaziva birača na odredenim biračkim mjestima".

ŽIP također kaže da iz uvida u dokumentaciju proizlazi da su u stranačkom sastavu spornih biračkih odbora bili predstavnici SDP, stranke čiji je kandidat za gradonačelnika bio Davor Petračić, ili pak na odredenim mjestima promatrači SDP-a.

Glavni je argument ŽIP-a da na izboreni dan od 7 do 19 sati SDP-ovi i drugi članovi odbora i promatrači nisu dali niti jednu primjedbu ili prigovor na izborni postupak, a primjedbe nisu iznijeli ni birači.

Birački odbori svih 15 mjesta zabilježili su broj upisanih u popis birača, broj onih koji su glasovali, broj upotrijebljenih glasačkih listića, broj neupotrijebljenih listića, broj glasačkih listića iz glasačke kutije, te koliko je glasova dobio svaki pojedini kandidat.

Takve su zapisnike supotpisali svi članovi biračkog odbora, pa i SDP-ovi, , a ti zapisnici “ne sadrže primjedbe članova biračkog odbora i službene bilješke o nepravilnostima”.

U ŽIP-ovom Rješenju o odbijanju prigovora također piše da sukladno stajalištu Ustavnog suda iz kolovoza 2015. godine “zapisnici o radu biračkih odbora imaju dokaznu snagu javne isprave, i kao takvi, predmnijevaju istinitost onoga što se u njima utvrduje ili potvrduje”, no također i da je “dopušteno provjeravanje vjerodostojnosti takve isprave ako postojisumnja u njezinu vjerodostojnost”.

Podnositelj zato ima pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske u roku od 48 sati od primitka pobijanog rješenja.