Žive na kruzeru i plove po želji: U njemu 'stan' ima i Madonna

Kruzer The World je najveći privatni kruzer na svijetu jer vlasnici apartmana na njemu žive od tri do šest mjeseci dok oplovljavaju svijet.

Posebnost ovog grandioznog kruzera, kojim upravlja brodar ResidenSea, u tome je što su njegovi putnici, njih 130 iz 40 zemalja, ujedno vlasnici i stanari. Oni doslovno žive na brodu i oplovljavaju svijet, zadržavajući se u svjetskim lukama dva do pet dana. Za njih je brod ujedno privatna jahta i luksuzni dom, a u dogovoru s kapetanom i nadležnima dogovaraju sve, od destinacije i buduće luke do vrste goriva i božićnih dekoracije. Od porinuća 2002. godine, vesela ekipa uplovila je u preko 1.200 luka. Dio njih stalno živi na brodu, a dio se priključuje na interesantnim putovanjima.

A kada je brod nekome doslovno dom, ne treba niti spominjati da ima apsolutno sve potrebno za stanovanje, ali i uživanje. Dugačak je 196 metara, ima 165 apartmana, od studio apartmana do onih luksuznih, u kojem se smjesti i do 12 ljudi. Putnika je uobičajeno do 200, a za njih se brine 280 članova posade. Oni koji su zainteresirani za kupnju svog apartmana na brodu, nažalost će ostati razočarani jer je brod rasprodan, no dio je dostupan za najam.

Svi apartmani su rasprodani

Svoje aprtmane na brodu imaju zvijezde poput Arnolda Schwarzeneggera i Madonne, a cijene apartmana su uistinu vrtoglave. Za kupiti npr. najveće apartmane, pod uvjetom da su za prodaju, treba izdvojiti 13.5 milijuna dolara. Uz to, godišnje po osobi za održavanje broda treba izdvojiti oko dodatnih 60.000 do 300.000, ovisno o apartmanu. No za tu cijenu vlasnici imaju privilegij posjedovati vlastiti kruzer - jedini na svijetu koji ima teniski teren u punoj veličini, spa i fitness centar koji se prostire na 650 kvadrata, na njega može sletjeti helikopter, tu je i niz bazena, restorana i barova te kolekcija od 12.000 vina.

Kruzer na riječkom sidru ostaje dva dana, nakon čega, minutu prije ponoći u srijedu, nastavlja put za Hvar.