Živi zid novim zakonom sve kredite želi pretvoriti u kunske

Ukidanje valutne i zlatne klauzule srž je izmjena Zakona o obveznim odnosima te o deviznom poslovanju, koje je Živi zid uputio u saborsku proceduru. Izmjene predviđaju automatsku konverziju svih kredita u kunske danom stupanja na snagu zakona, a predlažu da to bude 1. prosinca 2018, a sav rizik konverzije snosile bi banke.

- Svi znamo kako je švicarac devastirao hrvatsko gospodarstvo i građane. Moramo tu prijetnju trajno ukloniti iz hrvatskog gospodarstva. Ovo je borba za monetarni suverenitet, borba za kunizaciju. Ovo je i jasna poruka strategiji premijera i HNB-a o uvođenju eura. Da je ova mjera napravljena na vrijeme nikada ne bi došlo do švicarca - kazao je Ivan Vilibor Sinčić.

Na ove izmjene potaknula ih je i politička kriza u Italiji, a Sinčić navodi da bi ona mogla uzdrmati cijelu Europu.

- Ovih dana u Italiji buja velika kriza, sada politička, ali mogla bi se preliti na gospodarstvo. Kao što znamo, u Italiji je došlo do izbora antiestablišmentskih stranaka, no talijanski predsjednik im ne da mandat. Tamo traje sukob eurokrata i banaka s jedne strane i narodnih predstavnika s druge strane. Italija je jedna od osnivačica EU, iznimno zadužena zemlja s velikim gospodarskim problemima, tamo buja velika kriza, ne nazire se rješenje, kako će završiti tek ćemo vidjeti i otkriti vladaju li tamo eurokrati i birokrati ili narod – kazao je.

Navodi kako je u Italiji narod rekao da ne želi štednju iz Bruxellesa, već nove ideje, a talijanskog predsjednika, ističe, ne zanima volja naroda nego je stao u obranu interesa iz Bruxellesa i Frankfurta.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- To sve pokazuje da monetarni sustav EU nije dobar i da ga treba mijenjati, jako je zgodno da Hrvatska ukloni sve rizike tako da odvežemo naše kreditne odnose od eura i isključivo ih vežemo za kunu, valutu u kojoj primamo plaću. Ne smijemo dopustiti da euro postane novi švicarac – ustvrdio je Sinčić.

U Živom zidu navode i da se ovim zakonskim izmjenama ne dira devizna štednja te da ona ostaje kao do sada. Sinčić se osvrnuo i inicijativu Narod odlučuje, koja je objavila da su skupili dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma o izmjenama izbornog zakonodavstva. Tvrdi da Živi zid nije podržao tu inicijativu, ali neki njihovi članovi jesu dali potpise za raspisivanje referenduma, jer Živi zid u pravilu podržava sve referendumske inicijative. No, to se ne odnosi i na referendum protiv Istanbulske konvencije, jer se ona, kažu, ima ideološku podlogu, a oni ne žele sudjelovati u tome i dijeliti građane.

- Podržavamo u pravilu sve referendume jer želimo da građani odlučuju. Ako je nešto neustavno, odlučit će Ustavni sud, kad dođe do rasprave o referendumu odlučit ćemo hoćemo zauzeti zajednički stav. Svakako da izborni sustav treba promjene, jesu li to ove koje nudi referendum, jednim dijelom da, drugim ne – kaže Sinčić.